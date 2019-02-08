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「丁丁是個人才」　籃網板凳暴徒汀威迪年薪翻10倍

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▲▼汀威迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲汀威迪、羅素一起帶領籃網重返季後賽行列。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

布魯克林籃網本季一改過往積弱不振的戰績，目前以29勝27敗暫居東區第6，除了一哥羅素（D'Angelo Russell）繳出亮眼成績入選明星賽外，另外汀威迪（Spencer Dinwiddie）也從板凳殺出，本季場均攻下17.2分在替補球員中也僅次威廉斯（Lou Williams），有望挑戰年度第六人，本季也獲得籃網提前續約，年均薪大漲10倍。

本季脫胎換骨的籃網其實在季初表現也不是很好，在開季前26場只有8勝18敗，但是隨後拉出了一波7連勝翻轉戰績，汀威迪的表現至關重要，擔任籃網的板凳暴徒，不用先發就可以提供球隊滿滿的火力支援。

▲汀威迪轟37分、11助攻。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

去年12月27日籃網主場迎戰黃蜂，夏洛特大軍靠著「天行者」沃克（Kemba Walker）攻下35分，不過籃網依舊在2度延長後擊退黃蜂，因為板凳出發的汀威迪爆砍生涯新高37分成功守護家園。汀威迪除了爆量得分外還送出11次助攻，也讓他成為NBA從1970-71賽季以來，史上第5位從板凳出發，攻下超過35分、10助攻的球員。 

▲汀威迪砍33分、10助攻讓大鬍子58分做白工。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

上月17日籃網做客挑戰火箭，目前聯盟最火的得分手「大鬍子」哈登（James Harden）當晚轟下58分，不過籃網在全隊7人得分上雙，其中汀威迪拿到全隊最高的33分助籃網在延長賽帶走勝利。汀威迪本季多次帶領球隊拿下勝利，他在1月24日弄傷右手拇指，將休養至少4周，這也讓籃網承受不少壓力，目前球隊在他缺陣的6場比賽中吞下4敗，再度證明他本季對於籃網的重要性。

▲▼汀威迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲汀威迪受傷後籃網正面臨東區前8保衛戰。（圖／達志影像／美聯社）

籃網在2016年從發展聯盟簽下汀威迪，當時的合約是3年290萬美元（約9000萬台幣），2018年籃網用3年3440萬美元（約10億台幣）與汀威迪續約，兩份合約的年均薪相差超過10倍，也讓汀威迪從下放發展聯盟，搖身一變成為領著千萬年薪的球員。

今年25歲的汀威迪，2014年選秀會第2輪第38順位被活塞選中，不過在活塞沒有得到上場機會，2季下來只打了46場，在2016年夏天被交易至公牛，不過隔月先被裁掉；同月底公牛再與汀威迪簽下2年合約，接著在同年10月再度裁掉他，多次徘徊在發展聯盟才在該年12月被籃網簽下。

▲▼汀威迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲汀威迪曾在一年被公牛裁掉2次。（圖／達志影像／美聯社）

汀威迪從上賽季就開始獲得重用，出賽80場其中58場是先發，場均上場時間28.8分鐘，可以攻下12.6分，不過本季亞特金森（Kenny Atkinson）將汀威迪定位成板凳暴徒，他似乎也找到最適合自己的節奏，在上場時間沒有差別的情況下，他場均得分暴增至17.2分，在本季板凳球員中僅落後快艇威廉斯的19.4分，因此汀威迪本季也很有可能挑戰年度最佳第六人。 

關鍵字： NBA籃網汀威迪Spencer Dinwiddie
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