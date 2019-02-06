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字母哥的好幫手！　布洛格登成逐「鹿」中原穩定因子

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▲▼布洛格登。（圖／達志影像／美聯社）

▲布洛格登提供字母哥穩地的能量輸出。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

公鹿隊目前以39勝13敗獨走聯盟，除了「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）MVP等級的帶隊外，三年級生布洛格登（Malcolm Brogdon）也穩定成長中。他在2016-17賽季奪下聯盟新人王，更是NBA近53年來，首位逆勢搶下這項殊榮的二輪選秀球員。

全美籃球協會（BAA）與國家籃球聯盟（NBL）在1946年合併正式成立NBA，年度新人王獎項則是在經過7年後1952-53賽季首度頒發。事實上，在布洛格登前一位以二輪選秀球員收下年度新人王，是1964-65賽季尼克隊的瑞德（Willis Reed）。

不過當年除了洛杉磯湖人、辛辛那提皇家（沙加緬度國王前身）動用特別選秀權外，每輪只有8支球隊挑選，再加上瑞德是二輪選秀中第1個被挑中的球員，算起來總順位也是第9名，與布洛格登2016年選秀會上，排名36順位被挑中相差甚遠。

▲▼布洛格登。（圖／達志影像／美聯社）

▲維吉尼亞大學退休布洛格登當時身穿的背號，以表彰他對球隊的貢獻。（圖／達志影像／美聯社）

全世界最具天賦的籃球員每年都會透過選秀進入NBA。30支球隊中唯有前個賽季無緣打進季後賽的球隊，能有抽中狀元的機會，因此前14順位也被稱作樂透區選秀。根據NBA選秀的規則，須年滿19歲才能參加，因此不少天賦滿滿的球員會在度過大一賽季後棄學投入選秀；這些球員也較容易在前段被挑走，反倒是經過大學籃球洗禮的大三、大四生，會被認為天份有限，在首輪末段甚至是到二輪才被選走。

畢業自維吉尼亞大學的布洛格登，正是在大學打好打滿的例子。大四賽季獲選ACC年度最有價值球員，且蟬聯年度最佳防守球員，是ACC歷史上首度包辦這兩項大獎的球員，並在三月瘋中帶領維吉尼亞殺進菁英八強後，才不幸敗給雪城大學。

▲▼布洛格登。（圖／達志影像／美聯社）

▲布洛格登是近53年首位二輪選秀新人王。（圖／達志影像／美聯社）

儘管有著「英雄不怕出生低」的說法，不過布洛格登以二輪選秀拿到新人王的故事，應該可以用「時勢造英雄」來形容。因為他在新人賽季中繳出場均10.2分、4.2助攻、2.8籃板外帶1.1抄截，雖然在有限的上場時間下不算太差，但也是史上場均得分最低的新人王。外加與他同屆的狀元郎七六人西蒙斯（Ben Simmons）在夏季聯賽就因受傷，導致整季報銷，接著隔季出賽後，以場均15.8分、8.1籃板、8.2助攻拿下2017-18新人王。

布洛格登或許在拿下新人王中運氣成分居多，不過他在近兩季表現良好、持續成長，今年更是獲得新任教頭巴登霍澤（Mike Budenholzer）重用。他的投籃也變得更加穩定，命中率是全隊後衛中最高，本季場均可以砍下15.6分、4.8籃板、3.3助攻，優秀表現可以說是公鹿想要逐「鹿」中原的穩定因子。

▼布洛格登本賽季接下先發重任。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼布洛格登。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA公鹿新人王布洛格登Malcolm Brogdon
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