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交易截止逼近！湖人為戴維斯提出新報價　博爾等人再添英格雷

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▲▼鵜鶘戴維斯、湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲湖人為戴維斯（Anthony Davis）提出新的報價。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

湖人持續的推動戴維斯（Anthony Davis）交易案，在試探性的報價之後5日又提出新的報價，除了維持博爾（Lonzo Ball）、庫茲馬（Kyle Kuzma）等人外，又加入了英格雷（Brandon Ingram），還願意幫忙吃下希爾（Solomon Hill）的合約。

在戴維斯陣營表達不願續約之後，湖人馬上提出博爾、庫茲馬、朗多（Rajon Rondo）、畢斯利（Michael Beasley）和一個首輪選秀權的報價，交易截止日剩下最後2天，《Los Angeles TImes》記者透納（Brad Turner）5日報導他們又提出新的報價。

除了維持博爾、庫茲馬、朗多、畢斯利以及選秀權外，又加入了英格雷與史蒂文森（Lance Stephenson），還願意幫忙吃下希爾剩餘的2年2500萬美元左右的合約，而《ESPN》記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）補充道，這份報價跟接近鵜鶘的盤算。

▲▼博爾（Lonzo Ball）與英格雷（Brandon Ingram）。（（圖／CFP）

▲（圖左）英格雷（Brandon Ingram）與博爾（Lonzo Ball）兩位榜眼成為交易籌碼。（圖／CFP）

沃納洛斯基報導，湖人總裁魔術強森（Magic Johnson）與鵜鶘總管丹普斯（Dell Demps）先前多次交換意見，但始終沒有達成共識。而湖人是戴維斯在明年可選擇跳脫合約之後，願意續下長約的球隊之一。

關鍵字： 湖人鵜鶘戴維斯博爾英格雷
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