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超級盃／史上首見！　布雷迪第一傳就被抄！

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▲▼布雷迪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲布雷迪 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

41歲愛國者四分衛布雷迪(Tom Brady)手握5枚冠軍戒指，還寫下多項難以打破的季後賽和超級盃紀錄。不過他在4日早晨開打的第53屆超級盃，第一次傳球就被公羊防守球員利特頓(Cory Littleton)抄截，史上第一次情況相當罕見。

愛國者開局採用地面進攻，首次嘗試傳球找到接球員霍根(Chris Hogan)，就被角衛羅比柯爾曼（Nickell Robey-Coleman）嚴防碰了一下，再由線衛利特頓撲接完成抄截，可惜取得球權的公羊沒能好好有得分進帳，這波反擊以棄踢收場。

公羊在本次防守採取區域防守，羅比柯爾曼直接放掉原本防守的球員，前來補防傳球目標霍根，直接將傳球破壞。

今年是布雷迪第九次參戰超級盃為史上最多，過去奪下5冠和4次MVP，過程中也寫下不少紀錄。他保持18次傳球達陣，最老超級盃先發四分衛，連續16次傳球成功，235次傳球成功等等紀錄，被譽為最偉大四分衛之一。

關鍵字： 超級盃布雷迪
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