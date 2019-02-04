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亞足賽面臨換血南韓當測試　最大目標2022年世界盃前進8強

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▲▼ 亞洲盃,亞足賽,南韓vs菲律賓,南韓黃義助、黃喜灿 。（圖／達志影像／美聯社） 

▲亞洲盃,南韓vs菲律賓，黃義助、黃喜灿。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

為了備戰亞足聯亞洲盃，南韓不但找回了效力英超熱刺的孫興慜、旅外的奇誠庸、具滋哲等，搭配亞運傑出的黃喜灿、黃義助，不過卻打得不盡如人意，8強賽輸給卡達，近四屆首次沒能晉級4強，去年世界盃後迎來新主帥本托，加上陣中進攻火力不佳，都是必須解套的問題。

南韓曾在1956年、1960年奪下亞洲盃冠軍，拿下過4屆亞軍和4屆季軍，上屆決賽不敵澳洲收下亞軍，本屆力拼59年後的冠軍而來，亞洲一哥孫興慜小組賽第三場歸陣後主要司職中場，小組賽先取得三勝晉級，不過進球數都只有2球之內，16強賽則是打到延長賽，驚險以2比1擊敗越南，在8強賽遇上卡達，卻被對手一記遠射，淘汰在8強。

▼具滋哲離開國家隊 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 亞洲盃8強賽,南韓vs卡達 。（圖／達志影像／美聯社）

雖然比賽狀況不盡人意，加上孫興慜回歸中場，使得南韓進攻火力減弱，單靠黃義助、黃喜灿難撐大局，進球數都不高，巴林一戰甚至踢到延長，不過看看這屆南韓陣容多是以老中青三代搭配，經驗豐富的前輩包括李鎔、奇誠庸、李青龍、具滋哲，再搭上中生代孫興慜等人。

▼ 亞洲盃,南韓vs吉爾吉斯,金玟哉 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 亞洲盃,亞足賽,南韓vs吉爾吉斯,金玟哉 。（圖／達志影像／美聯社）

更重要的或許是放眼2022年的卡達世界盃，因為本屆陣中黄仁範、黄喜灿、金玟哉、黃義助、羅相浩、李昇祐都是1995年後出生，黄仁範、黄喜灿、金玟哉更是亞運奪金的主力，目前南韓隊還面臨著青黃不接的局勢，賽後大將奇誠庸、具滋哲紛紛宣布離開國家隊。

不過亞洲盃或許是一次小測試，總教練本托賽前就說南韓並非奪冠熱門，賽後也沒有因此走人，仍是堅持傳控打法獲球員力挺，且本托在上任時就提到，目標是在2022年卡達世界盃能夠進入8強。屆時奇誠庸、的具滋哲無緣上陣、孫興慜屆齡30，需要這批1995年後的小將們逐漸扛起重責。

▼亞洲盃16強,南韓vs巴林, 黃喜灿進球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼亞洲盃16強,南韓vs巴林, 黃喜灿進球 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃南韓卡達孫興慜熱刺
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