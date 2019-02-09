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大聯盟未來身價2億等級巨星（三）　小熊「老大」布萊恩

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布萊恩(Kris Bryant)大聯盟生涯首安、首分打點都出爐。(圖／達志影像／美聯社)

▲小熊看板球星「老大」布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟近年自由市場出現罕見「寒冬」，過往10年天價合約越來越少出現，而球員合約走向M型化，不過《Bleacher Report》為大家整理出未來3年身價有望破2億美元的10名球員，第3位是小熊隊三壘手「老大」布萊恩（Kris Bryant）。

布萊恩上季因左肩膀傷勢，生涯首度進入傷兵名單，導致最終僅出賽102場，繳出低於生涯平均的.272/.374/.460打擊三圍，僅僅擊出13支全壘打、52分打點，全壘打數和打點數都是生涯新低。

2016年幫助小熊奪下暌違108年冠軍後，布萊恩勇奪年度國聯MVP，加上2015年奪下的年度最佳小聯盟球員及國聯新人王，達成美職另類「大滿貫」，成為史上第4位連拿新人王和MVP的球員。

▲▼布萊恩的判斷瑕疵將勝利送給對手。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊恩為史上第4位連拿新人王和MVP的球員。（圖／達志影像／美聯社）

年滿27歲的布萊恩去年季後獲得薪資仲裁資格，首次仲裁就與小熊簽下1年1085萬美元合約，在當時締造首年仲裁最高年薪紀錄，今年布萊恩年薪來到1290萬美元，薪水逐年成長。

布萊恩未來3年都還在小熊隊的控制之中，最快將於2022年投入自由市場。根據《ESPN》報導，小熊為了綁住看板球星，傳曾在去年10月初向他開出總價超過2億美元合約，但最後遭到經紀人波拉斯（Scott Boras）拒絕，儘管雙方都未針對此消息做回應，但布萊恩絕對值得2億美元以上的價碼，這是球團留住人才必須付出的代價。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 小熊老大布萊恩
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