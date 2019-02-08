大聯盟未來身價2億等級巨星（二）　攻守頂尖亞瑞納多

▲洛磯看板球星亞瑞納多。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟近年自由市場出現罕見「寒冬」，過往10年天價合約越來越少出現，而球員合約走向M型化，不過《Bleacher Report》為大家整理出未來3年身價有望破2億美元的10名球員，第2位是洛磯隊三壘強打亞瑞納多（Nolan Arenado）。

如果說紅雀一壘砲葛斯密特（Paul Goldschmidt）投入自由市場，有望簽下2億美元合約，那麼亞瑞納多絕對符合2億身價。今年2月初洛磯球團避免薪資仲裁，與亞瑞納多談定1年2600萬美元合約協議，締造薪資仲裁球員年薪最高紀錄。

亞瑞納多將於今年4月中旬過28歲生日，他不僅有著大聯盟頂尖的強打實力，過去6年更是橫掃國聯三壘手金手套，重要的是，近4年來在國聯MVP票選都排在前10名，而過去4年名次逐年進步，從第8名成長到第3名。

▲國聯三壘金手套亞瑞納多6連霸。（圖／達志影像／美聯社）



亞瑞納多曾於2015年、2016年連莊國聯全壘打王和打點王，近4個球季，平均打擊三圍.297/.358/.573，平均每季轟出40支全壘打、繳出126分打點，即便洛磯主場屬於打者球場，打擊數據需要下修，但仍是非常驚人的表現。

不僅打擊實力強悍，從金手套獲獎次數就可以知道守備有多牢靠，以進階數據勝場貢獻值（WAR）來看，亞瑞納多達到25.3，據《Baseball Reference》數據顯示，自2015年來沒有任何球員比亞瑞納多還要高分。

亞瑞納多合約將於今年球季結束後到期，假設洛磯隊沒有提前與他談定延長合約，那麼他將會是休賽季最大咖的球員之一，值得一張超過2億美元的價碼。

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