強化自身品牌價值　電競沒在亞奧運又如何

▲電競有本錢像足球一樣，不拘泥於在亞奧運的地位。（圖／路透社）



記者洪偵源／綜合報導

電競是時下年輕人最喜愛的競技之一，也在去年的亞運亮相，且積極想進入亞、奧運成為正式項目，就傳統運動的角度來說，強化自身品牌與影響力，不必獲得這些大型國際綜合性賽會的認可，也無所謂。

這當中最著名的例子，莫過於足球，世界盃足球賽每年掀起的熱度不需贅述，又是全世界最多人口的運動，也是唯一能與奧運匹敵的單項運動國際賽事，至於奧運，就算有足球，國際足總也只允許每個參賽國只能徵召3個23歲以上球員。

會這麼做就是不讓奧運跟世界盃性質太接近，踢完世界盃過兩年又是同一批人去搶奧運金牌，因此奧運足球常被定調為U23世界盃，說穿了是不讓奧運搶走世界盃的熱度，要看一流的球星匯集，就是在世界盃。

且國際足總對於俱樂部放人去踢世界盃與奧運的態度也不相同，在奧運部份，它不會做任何背書，當年巴塞隆納不放梅西去踢2008年北京奧運，最後是巴薩自己做人情放梅西去幫阿根廷出賽。

就當前所有奧運正式項目，足球地位很穩固，但它是最不在乎會離開奧運的運動，即便沒有表態，甚至想直接用5人制取代11人制，但亞奧運都有足球，甚至東南亞運動會，就在於足球這運動本身品牌夠強大。

▲就算離開了奧運，國際足總也不會太在意。（圖／路透社）



再看看美國職棒大聯盟，棒球還沒離開奧運時，大聯盟就常被指，不放球員參加奧運，扼殺精采度，再導致被奧運剔除，但大聯盟態度仍強硬，就是不願意配合奧運更改比賽時間，也不肯改放人規則，最多辦一個經典賽，各界想方設法要讓這些大聯盟球星出現在奧運舞台，它也不為所動。

就在於大聯盟本身的品牌價值，足起撐起一切，包括市場、票房、轉播利益、周邊商品等，不需要靠奧運加持，還有F1，雖然他們也很想進奧運，也一直沒有機會，但就算沒有奧運光環，F1仍經營得有聲有色。

回到電競本身，它的經濟效益與受歡迎程度，都相當驚人，甚至被看好在2028年會有600億美元的市場價值，各項電競國際賽都獲得廣大的迴響，如果能整合各方勢力（設立總會），並消除國際奧會的疑慮（暴力、歧視女性元素），這龐大的商機，國際奧會不會視而不見。

▲電競的產值相當驚人。（圖／CFP）