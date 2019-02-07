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電競想入主亞奧運　遊戲汰換是否跟得上4年一度週期

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▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,電競表演開場。（圖／記者李毓康攝）

▲電競熱度與商機越來越難被忽視。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者洪偵源／綜合報導

電競預定繼2018年雅加達─巨港亞運後，再度於2022年杭州亞運亮相，但是否列為正式競賽項目，存在著變數，以去年亞運反應良好的情況，到底電競進入綜合性大型運動賽會，存在什麼問題？

最早，電競被認為是「裝備間」的競賽，加上使用獸力與人力以外的動力載具在比賽，不符合奧運本質，但目前這個條件已經被排除，就因國際奧會終於對它的定位

國際奧會已承認電競是運動，但仍否定了它成為奧運項目的可能性，主要是暴力元素，還有對女性的歧視，但也並非不能克服的問題，畢竟遊戲類型在今時今日百花齊放，要排除上述兩種情況算容易。

不過亞奧運是4年一次的運動賽會，一款遊戲的壽命是否能維持這麼久，就是個問題，在淘汰率快速的遊戲界，就是一個問題，運動競賽的內容，如此頻繁地更改，能否服眾就是一個問題。

就算有《DOTA》、《英雄聯盟》這類遊戲，但經過更新下來，也幾乎與最初的遊戲性質不同，就算電競領域的人認為這不是問題，但也是常常被拿出來討論的一點。

再者，電競從2016年申請加入國際單項運動總會失敗後，至今沒有國際總會存在，也被它成為亞運正式項目的一大阻礙，而要成立總會，有很多困難的細節要克服。

目前的電競賽事，由不同的電競組織舉辦，誰來主導也成了問題，各遊戲由不同廠商與創作者所設計，包含規則、版權以及相關授權問題，都比其他傳統的競技運動複雜許多。

且過度由廠商主導形象太過強烈，這是傳統運動競技項目不樂見，但時代潮流變遷下，電競市場被看好2028年可達到600億美元商機，任誰都不會忽視這塊市場。

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,電競表演開場。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 電競杭州亞運
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