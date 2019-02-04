「魔球2.0」運動家2019年重要操盤（上）　改造費爾斯穩定牛棚

▲奧克蘭運動家醞釀「魔球2.0」。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

奧克蘭運動家是上季最驚奇的球隊，全聯盟最低薪資卻在下半季打出60勝26敗的佳績，睽違4年殺進季後賽上演「魔球2.0」。運動家成功的一部分原因在於牛棚的使用，包含「開場投手」（假先發）策略的成功。而他們在休賽期也做了一些看似不起眼，但很可能成為奇兵的補強。

身處小市場的運動家，善於利用數據找尋「缺陷」的球員，並透過一些策略來放大他們的優勢、隱藏缺陷，進而提升戰績，上季的成功在於牛棚的貢獻，上季他們團隊防禦率3.37，勝利貢獻值5.7排在聯盟第5，拿下驚人的97勝搶下外卡門票。

不過他們先發輪值是很大的問題，王牌投手馬那（Sean Manaea）肩膀傷勢2019年恐怕直接報銷，科頓（Jharel Cotton）、葛薩特（Daniel Gossett）與頂級農場普克（A.J. Puk）也有傷在身可能缺席開季，若要延續季後賽勢必得先解決投手群傷兵問題。

▲費爾斯（Mike Fiers）。（圖／達志影像／美聯社）

2年1410萬美元續約費爾斯（Mike Fiers）

費爾斯四縫線大約落在90到92英里、也沒有犀利的高壓球，靠著是下沉的尾勁以及藏球技巧闖蕩大聯盟，曾經在2015年倍釀酒人交易到太空人的第一場比賽投出無安打，不過他在休士頓接下來兩年防禦率都在4.48以上，導致合約到期未獲續留。33歲的他大器晚成，去年季中被老虎交易到運動家才投出3.56防禦率12勝8敗的生涯年。

費爾斯本季最大的改變就是增加滑球、降低沉球的使用率，靠著出色的控球與變化球的運用來彌補球速的缺陷，2018年每九局只保送1.94名打者，為貧弱的先發輪值吃下不少局數，是運動家能夠在最後階段搶下外卡門票的關鍵。

進入仲裁其最後一年，費爾斯預計能夠獲得970萬美元的薪水，不過運動家以稍微低的2年1410萬美元，其中2019年600萬美元、2020年810萬美元的合約，避免仲裁之外也多一年對費爾斯的控制權。