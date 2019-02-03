前進奧運／桃田賢斗2018稱霸羽壇不滿足　目標仍在家鄉奪金

▲羽球年終賽,桃田賢斗。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

日本球王桃田賢斗復出再戰一舉登頂世界第一的故事，也引發許多討論，加上去年羽壇面臨大馬球王李宗偉罹癌休養、超級丹林丹狀況不如預期等因素，桃田賢斗可說是稱霸羽壇一支獨秀，不過也因此讓許多人開始研究他的打法，吞下幾次敗績後，目前還不是不可破。

桃田賢斗因為2015年的非法賭博案後遭禁賽，沉寂一段時間，並開始從小比賽打起，終於慢慢要回排名，並在2018年強勢拿下亞錦賽冠軍，並且成為日本男單史上第一位世錦賽冠軍，並拿下日本公開賽冠軍，也是日本男單首位地主冠軍，讓他登上世界球王的位子至今。

▼ 丹麥公開賽,男單亞軍周天成,、冠軍桃田賢斗 。（圖／CFP）

桃田賢斗在年終賽收穫亞軍，他曾在2015年拿下全日本錦標賽的冠軍，去年則是在8強止步，2018年日本全國羽球錦標賽順利再奪下冠軍，雖然今年在馬來西亞大師賽爆冷出局，不過印尼大師賽連退被稱為死敵的金廷、大比分擊落丹麥安賽龍。

桃田賢斗在決賽三局不敵丹麥小將安東森，不過穩健表現，也使外界對他的期待又更提高，更重要的當然是力拼2020年東京奧運，能夠在家鄉奪冠是最大目標，緊接著4月起開始累積奧運積分，加上大馬球王李宗偉罹癌後復出、大陸林丹也能力拼奧運資格，台灣一哥周天成也盼調整狀態力拼最佳成績，新的一年群雄四起，競爭可謂想當激烈。

桃田賢斗曾提到，「會為了爭取積分做最大努力，我的目標是在東京奧運拿下金牌，那麼我就要維持更好的狀態，比取得更好的積分，如果成績突出，將會對奪牌的機會大增。」

▼李宗偉、桃田賢斗。（圖／達志影像／美聯社）