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哈登罰球命中率百分百飆43+12+5　轟垮爵士創2紀錄

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▲火箭哈登。（圖／CFP）

▲哈登持續推進至少30分場次紀錄。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

火箭3日踢館爵士，近期狀況火爆的哈登(James Harden)本戰延續自身好表現，在第一節就轟了16分，而他在第三節也成功將連續至少得到30分場次推進至26場，全場輕鬆攻下43分，12籃板，5助攻，6抄截，4阻攻的瘋狂數據，罰球命中率更是百分百，最終火箭就以125比98收下勝利。

擁有主場優勢的爵士，在開局就展現強大的團隊防守能力，儘管面對近期狀況猶如鬼神般強大的哈登仍無法有效限制，讓他單節就轟了16分，不過將火箭團隊三分命中率壓制在33％。爵士一度保有領先優勢，但在首節最後卻出現長達3分鐘的得分荒，讓休士頓一路追趕比數並要回4分領先。

隨後猶他大軍加強進攻火力，在米歇爾(Donovan Mitchell)帶動下團隊多點開花，不過哈登同樣沒在客氣，一再憑藉單打能力得分使球隊保有領先優勢，加上與法瑞德(Kenneth Faried)的擋拆也讓爵士無解。雖然休士頓的三分手感仍未回溫，但爵士命中率相當慘澹僅有34％，而火箭在次節轟了32比23的攻勢，半場打完休士頓就以63比50帶有13分領先進入下半場。

易籃後火箭延續上半場出色狀態，哈登第三節又再次將單場至少30分紀錄推進到26場，除了「大鬍子」讓爵士無法抵擋之外，猶他面對火箭外圍火力更直接被射花，爵士本節僅有19分的進帳，讓火箭第三節終了取得了91比69的巨大優勢也早早奠定勝局。決勝節雖然爵士試圖做出反撲，無奈比數相差過大，加上火箭都能及時滅火，格林(Gerald Green)也不斷在外線狂轟三分彈，光他一人就命中7記三分球，最終火箭以125比98輕取爵士。

▲火箭哈登。（圖／CFP）

▲哈登本戰輕拿43分，超越大鳥柏德紀錄還追平冰人。（圖／CFP）

值得一提的是「大鬍子」本戰不僅推進了單場至少30分紀錄，他全場還獲得15次罰球命中率百分百，手感相當出色，同時這是哈登生涯第224場至少拿到30分，超越「大鳥」柏德，躍居歷史第25名；另外他本戰攻下43分，12籃板，5助攻，是他生涯第68次拿下單場40分，追平「冰人」葛文(George Gervin)的紀錄，升至歷史第9名。

除了哈登之外，替補出場的格林轟下25分，4籃板，1助攻；法瑞德繳出16分，12籃板，1阻攻的雙十數據；瑞佛斯(Austin Rivers)16分，4籃板，5助攻。爵士方面，米歇爾26分，6籃板，9助攻；戈貝爾(Rudy Gobert)10分，13籃板，1助攻；英格爾斯(Joe Ingles)11分，2籃板，2助攻。

關鍵字： NBA火箭哈登
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