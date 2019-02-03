澳職／俠盜隊4連霸　林克謙首冠到手：回台再拿一座！

▲林克謙。（圖／截自林克謙臉書）

體育中心／綜合報導

澳職2日進行冠軍賽第二戰，取得1勝聽牌優勢的布里斯本俠盜隊再以9比4擊敗雪梨藍襪，取得4連霸，所屬俠盜隊的富邦悍將林克謙2日晚間也發文慶祝，開心宣告「我來自台灣」，很開心成為4連霸的一份子，這是他個人首座冠軍，他也希望回到中職後，能拿一座屬於個人生涯的冠軍。

中職合計7位選手參加本季澳職賽事，統一獅陳育軒、郭峻偉、蔡奕玄加入奧克蘭綠蜥，悍將除了林克謙、羅嘉仁，外野手申皓瑋加入藍襪，但因右手肘尺骨附屬韌帶撕裂傷提前返台，中信兄弟許基宏待在俠盜隊，不過也提早投入球隊春訓，例行賽在1月20日打完，1月23日打季後賽，只剩林克謙和效力藍襪隊的羅嘉仁。

俠盜隊、藍襪隊最終殺進冠軍賽，賽制採3戰2勝制，俠盜隊首場3比2險勝，昨天第二戰則以9比4贏球，達成4連霸，林克謙、羅嘉仁都沒有出賽，曾效力中職Lamigo桃猿的索爾（Ryan Searle）連2場都有登板，各投1局皆未失分。

林克謙昨晚感性發文，很開心能夠加入俠盜隊，與大家一同打拚，完成艱難的4連霸，「這故事會一直下去，很開心參與到這四連霸的一份子。」 他也將把在澳職的經驗與所學帶回台灣，持續努力開始，「我終於拿到第一座冠軍，回去要再拿一座屬於我生涯的冠軍。」