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比起馬查多填補三壘洞　教士更傾向砸錢網羅哈波

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▲▼哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 組圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士目標網羅哈波（Bryce Harper）勝過於馬查多（Manny Machado） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

儘管教士隊企圖心強大，想要一次網羅哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado）兩大自由球星，但就現況來說，要一口氣網羅兩人的機率實在不高，根據資深記者海曼（Jon Heyman）報導，教士更傾向選擇哈波。

海曼指出，雖然簽下馬查多對教士來說更具意義，可以補強三壘防區的大洞，但球團卻傾向選擇簽下哈波，主要原因是哈波能夠帶來更多商業利益，不僅能提振球隊票房，也能為戰績帶來幫助。

根據《ESPN》報導，教士隊與哈波相約在拉斯維加斯見面，球隊總管普瑞勒（A.J. Preller）、合夥人塞德勒（Peter Seidler）以及總教練格林（Andy Green）都出席了這場會談，十分認真看待網羅哈波這件事。

除了哈波之外，教士在近期也已經針對馬查多和馬林魚明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）完成調查工作。根據大聯盟消息指出，哈波在休賽季吸引不少球隊興趣，教士有望成為「黑馬」。

距離大聯盟春訓剩下2週時間，哈波仍舊還在等待簽約，目前認真表達想簽下他的球隊包括費城人、白襪、老東家國民和新加入的教士，其中費城人和國民都願意給出一張超過3億美元的超級大約，被視為黑馬的教士也有望跟進。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 教士哈波馬查多
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