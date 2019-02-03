中職／曾看輕19歲的張泰山　黃忠義自嘲「一人球隊」





▲張泰山、黃忠義 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中華職棒30週年特展2日舉辦「猛牛打線見面會」，邀請前興農牛球員「東哥」黃忠義及張泰山對談話當年，對於彼此的印象，黃忠義透露，其實當初看到剛進職棒的張泰山，有些看輕這位年僅19歲的菜鳥，沒想到他最後證明身手，創下多項紀錄。張泰山則說，那時覺得東哥所在的球隊是「一人球隊」，整隊只有他最會打。

張泰山當時僅以19歲踏入職棒，黃忠義說：「那時很想知道他有多少能耐，攻守心態上都有些看輕他，可是屢次對戰中，發現他對投手很不客氣，也對這號人物另眼相看，在場上展現了好能力。」

而當時還在味全龍的張泰山透露：「那時看到東哥，覺得興農根本是一人球隊，好像只有他在比賽，1個人難敵9人，也難怪戰績會不好。」黃忠義也自嘲確實是1人球隊：「我們戰力一開始參差不齊，一直到後來網羅了泰山，加上選秀簽下鄭兆行，才補強戰力。」

對於黃忠義的印象，張泰山稱讚對方相當會玩球：「那時就在想，這前輩怎麼這麼會玩棒球，學弟都被他耍得團團轉，同隊以後才了解，打棒球不只有能力，還要有腦筋。」

兩人在本期的職棒雜誌被選為中職最經典本土打者前20名，張泰山榮登第1名，黃忠義名列第9，對此黃忠義直言，張泰山是實至名歸，「未滿20歲就打職棒是第1人，還創下許多紀錄，包括達成20轟、20盜，他是第1人，我沒有辦法突破這項紀錄，但他做到了。」他也打趣地說，「但這一路走來，泰山從有頭髮到沒頭髮，也是滿少見的。」對此張泰山脫下了帽子笑回：「我最近都戴帽子，因為最近有個很紅的政治人物跟我髮型很像，我怕被認錯。」