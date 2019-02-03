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黃蜂隊史最大合約不是沃克　是高薪低就法國搖擺人巴頓

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▲▼巴頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴頓本季年薪2400萬美元為全隊最高。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

夏洛特黃蜂從1988年創立，中間經歷過主場遷移紐奧良，另組夏洛特山貓一直到2014年才改名回夏洛特黃蜂，隊史這31年來近代最強的一哥非沃克（Kemba Walker）莫屬，不過隊史最大筆合約卻是給了巴頓（Nicolas Batum），這名從拓荒者簽來卻高薪低就的法國搖擺人。

▲▼巴頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴頓本季場均得分只有個位數。（圖／達志影像／美聯社）

黃蜂先是在2015年交易來巴頓，隨後在2016年開給他打破隊史合約總價的5年1.2億美元（約36億台幣）的頂薪續約，也讓他開始了年領超過2000萬美元（約6.15億台幣）的薪水，不過來看看他從領到頂薪後的數據表現，三個賽季至今出賽192場，場均得分12.4分、5.5籃板、5.1助攻，整體命中率僅4成出頭。

巴頓本季薪水是2400萬美元，足足是一哥沃克1200萬美元（約3.7億台幣）的2倍多，就算不拿來跟還在跑新人第二份合約的沃克比，這份薪水也是本季全聯盟第32高，甚至比同梯的狀元郎「牆哥」沃爾（John Wall）還多出600萬美元（約1.85億台幣）。

▲▼巴頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃蜂新教頭布雷戈降低巴頓在進攻端的威脅。（圖／達志影像／美聯社）

儘管巴頓在黃蜂隊拿到隊史最大筆合約，但是沒有展現出應有的身手，在本季甚至場均跌破雙位數，但主要還是因為換了新教練布雷戈（James Borrego），球隊主軸都擺在沃克身上，巴頓在進攻端的任務減少了，將重心移轉至防守端，本季場均出手僅有7.2次僅比菜鳥年還多，這也都是導致數據下滑的主因。

不少黃蜂球迷都希望球隊能夠把巴頓交易出去，不過礙於他的合約金額要找人吃下並不容易，不過他的合約在明年就到最後一年，因此在這個夏天兜售會比較有機會成功。

關鍵字： NBA黃蜂拓荒者巴頓Nicolas Batum
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