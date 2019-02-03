中職／黃忠義達百轟坦言困難　張泰山最在乎打點

▲張泰山、黃忠義 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中華職棒30週年特展2日舉辦「猛牛打線見面會」，邀請前興農牛球員「東哥」黃忠義及張泰山對談話當年，兩人在中職都達成千安百轟百盜里程碑，張泰山認為百盜對他來說最為困難，他笑說，「有看過胖子跑這麼快嗎？」，但他最在乎的紀錄是達成千分打點，「打點能夠讓球隊直接勝利，我很開心最終能突破千分。」

張泰山1996年自味全龍展開職棒生涯，一路到興農牛、統一獅隊，20年生涯出賽累積2134支安打、289支全壘打、1338分打點、1075分得分，多項打擊成績都是中職紀錄保持人。

在中職史上有著不可取代的地位，張泰山透露自己最在意是打點：「全壘打能夠振奮人心，大家都在追求高打擊率，但跑者在壘上想打安打的壓力有所不同，必須有很好的抗壓，我很在乎打點，很開心最終有達成千分打點目標。」

中職史上僅6人達成千安百轟百盜，除了張泰山、黃忠義，還有彭政閔、陳連宏、林智勝、劉芙豪。對黃忠義來說，他認為最困難的是達成百轟：「我當時的角色主要是開路先鋒，負責上壘以及靠速度壓迫對方；剛加入時也是要求自己達成高上壘率、高打擊率，我也不像泰山，從小到大就是中心打者，想要打出全壘打，是有難度的。」