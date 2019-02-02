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前進奧運／2018年收穫3站冠軍3亞軍　周天成調整步調力拼最佳

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▲周天成。（圖／記者張克銘攝）

▲周天成。（圖／記者張克銘攝）

記者謝孟儒／綜合報導

中華羽球隊在2018年寫下一頁亮眼成績，其中除了世界球后戴資穎創下的8罐紀錄之外，男單一哥周天成也拼出生涯巔峰的世界第3的位置，並且持續往2020年東京奧運的資格邁進，希望自己可能穩定成長，再拼看看球王寶座。

周天成自2014年底進入世界排名前10後，一直保留在前10位，2018年更躍上第3，創下生涯最佳排名，共收穫了德國公開賽、新加坡公開賽以及韓國公開賽冠軍，以及在印度公開賽、丹麥公開賽、福州公開賽收穫亞軍，並拿下中華羽球史上第一面亞運男單銀牌，今年選擇從印尼大師賽作為首站出發，周天成在去年印尼大師賽打進4強。

周天成在2016年里約奧運8強賽，不敵大馬球王李宗偉，遭到直落二吞敗，當時他提到自己不會一直在原地，如今也的確一步步往更高的目標前進，是否要進一步挑戰球王寶座，「能拼當然拼，但我希望能夠穩定成長，不過自己的一個目標放在奧運，奧運看的是實力不是看排名。

周天成在今年印尼大師賽爆冷首輪淘汰，不過接下來的重點在於4月開始的亞錦賽，並開始累積奧運積分，因此2、3月還是以調整狀態為主，而今年預計去年罹癌的李宗偉將會回歸羽壇，大陸超級丹林丹也持續問鼎奧運資格，加上日本球王桃田賢斗、南韓一哥孫完虎等人，可以說是群雄四起，預料是相當競爭的一年。

▼丹麥公開賽,周天成（圖／CFP）

▲▼丹麥公開賽,周天成（圖／CFP）

關鍵字： 周天成戴資穎年底總決賽世界羽聯奧運
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