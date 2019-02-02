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公牛正式裁掉安東尼　隨即與雷霆交易幫省奢侈稅

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▲▼甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲安東尼目前為自由球員身份，正等待與其他球隊交涉。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

先前火箭正式將安東尼(Carmelo Anthony)送至公牛，在當時就有消息表示芝加哥會隨即裁「甜瓜」而他確實也沒有打任何一場比賽，目前公牛趕在交易截止前已經將他裁掉，另外公牛還與雷霆做了交易，得到卡巴羅特(Timothe Luawu-Cabarrot)以及部分現金，幫助奧克拉荷馬省下730萬美元的奢侈稅。

安東尼本賽季加入火箭後過得相當悽慘，原先外界都預期會增加休士頓戰力，想不到雙方僅合作10場就分手，留下場均13.4分，5.4籃板的數據。先前也被火箭送到了公牛，隨著交易截止日越來越近，據「沃神」指出，目前芝加哥已經將安東尼裁掉，讓他有機會可以尋求在其他隊打球的機會，而「甜瓜」被預測會安然度過澄清期(不被認領)，會在交易截止日過後與其他球隊進行交涉，目前湖人仍被視為他最可能去處。

除了幫助火箭省下約260萬美元的奢侈稅，公牛現在也與雷霆做了交易，芝加哥把一個2020受保護的次輪籤送到奧克拉荷馬，換來搖擺人卡巴羅特以及部分現金，幫助他們省下730萬美元的奢侈稅，本賽季雷霆奢侈稅也降至6600萬美元。

卡巴羅年僅23歲，在去年有關安東尼的三方交易中被送到雷霆，本賽季他出賽21場，場均上場5.9分鐘得到1.7分，0.9籃板。

▲卡巴羅特。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆小將卡巴羅特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA公牛雷霆安東尼
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