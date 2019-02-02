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中職／陳禹勳拚史上首次救援王3連霸　李振昌最大威脅

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▲▼中信兄弟春訓開訓,李振昌。（圖／記者季相儒攝）

▲李振昌。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿陳禹勳連2年奪救援王，也成為首位連2年單季30救援投手，本季拚百救援里程碑，也要挑戰史無前例的救援王3連霸，而去年剛加入的中信兄弟李振昌將成最大威脅，兩人的競爭預料是今年熱門的話題。

李振昌去年選秀會被中信兄弟選中，簽下3.5年合約，每年月薪都是62萬元，每年激勵獎金100萬、總值3004萬。去年7月底投入比賽，26場出賽有1勝13救援成功、防禦率僅1.42、每局被上壘率1.11。

陳禹勳近年堪稱中職最穩終結者，2017年以破紀錄單季37次救援成功，首度奪得救援王，去年則以單季30次救援成功，連2年拿下救援王；在中職5個球季累積83次救援成功，本季再17次救援，將達成百救援，且最快上半季便可達成里程碑。

作為頭號勁敵的李振昌談到本季挑戰救援王，強調可遇不可求，尤其是面對戰力堅強的桃猿，「自己想拚救援王也要球隊多贏球，贏球還必須在3分內，自己做好自己本份最重要。」

首度參加兄弟春訓，李振昌特別請教鄭錡鴻如何調整，春訓期間也將多練新球種，「中職打者不好對付，左打者很多，特別是Lamigo，希望可以多練一顆球種對決左打，指叉球、變速球都有在嘗試。」

▲▼桃猿與羅德交流賽-陳禹勳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳禹勳 。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 陳禹勳李振昌中職中信兄弟Lamigo桃猿
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