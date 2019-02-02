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中職／陳禹勳拚百救援　挑戰史無前例的救援王3連霸

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▲▼2018中華職棒年度頒獎典禮,救援王,陳禹勳。（圖／記者季相儒攝）

▲陳禹勳。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

中職邁入第30年，眾多紀錄也等著球員突破，Lamigo桃猿陳禹勳連2年奪救援王，本季挑戰百救援里程碑、救援王3連霸，若連3年拿下救援王，將成中職史上第1人。

陳禹勳近年堪稱中職最穩終結者，2017年以破紀錄單季37次救援成功，首度奪得救援王，去年則以單季30次救援成功，連2年拿下救援王。

能夠連2年奪救援王，且是首位連2年拿下30次救援成功的投手，陳禹勳歸功球隊很會贏：「以後還會有第2人、第3人，還是要感謝球隊，球隊勝率高、勝場多，才有救援機會。」

在中職5個球季，陳禹勳累積83次救援成功，本季再17次救援，將達成百救援，且最快上半季便可達成里程碑。

目前是史上第3多救援成功投手，統一獅隊退役老將林岳平以129救援成功名列第1，再來是退役洋投凱撒的124場救援成功，陳禹勳有望在明年超越林岳平，樹立「鄉長障礙」。

過去曾達救援王二連霸包括1991年湯尼、1995年郭建成、1998年賈西和2016年陳鴻文，陳禹勳2017年、2018年期間累積67場救援成功，連2年抱回救援王獎項，本季若達成3連霸，將是史無前例的紀錄。

▲▼桃猿與羅德交流賽-陳禹勳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳禹勳拚百救援，挑戰史無前例救援王3連霸。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 陳禹勳Lamigo桃猿中職中華職棒
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