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拳擊三姝2019最後衝刺　挑戰台灣最接近奧運獎牌的一次

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▲亞運拳擊，女子51公斤林郁婷闖4強。（圖／記者張克銘攝）

▲林郁婷。（圖／記者張克銘攝）

記者洪偵源／綜合報導

去年對台灣拳擊來說，是令人振奮的一年，來到2019年，不用說這一年所做的努力，都是為了隔年的東京奧運，或許這一次，是離獎牌最接近的一次。

青少年時期就打出名氣的林郁婷、陳念琴，去年都曾經歷挫敗，但在沉澱後，又能在下一個挑戰中打出佳績，奪牌的期待是她們用成績換來的。

林郁婷在2017年11月，於亞錦賽奪下女子54公斤級金牌，睽違12年台灣再度出現亞錦賽金牌女拳手，2018年的雅加達─巨港亞運也被視為奪金指標人物。

▲▼2018雅加達亞運,拳擊,林郁婷。（圖／記者李毓康攝）

▲林郁婷。（圖／記者李毓康攝）

雖然在亞運4強止步，但林郁婷和隊友黃筱雯已經是台灣睽違48年再度於亞運奪牌的拳擊選手，她也很快收拾心情，回國沒多久就投入世錦賽的備戰。

陳念琴同樣在世青成名，一直是國內寄予厚望新生代拳擊好手，奪牌的頭號指標人物，較悶的是，2017年全運會陳念琴的量級人少不成賽，亞運印尼官方又換掉她所屬的75公斤級，沒機會參加。

不過陳念琴以世大錦作為暖身，來到同年的世錦賽，與林郁婷分別在69公斤與54公斤級摘金，雙雙締造歷史新猷。

▲▼ 拳擊國手陳念琴 。（圖／記者張克銘攝）

▲陳念琴。（圖／記者張克銘攝）

同樣在高中就展露頭角，年紀較輕的黃筱雯，曾在2015年新莊世青賽鍍銀，亞運征戰女子57公斤級，原本也有機會挑戰爭冠，但在4強不幸受傷，以並列銅牌作收，但已是台灣睽違48年的亞運奪牌選手，一樣是東京奧運的潛力股。


從青少年起就積極被培養的3人，逐漸在近幾年國際賽發光發熱，今年是她們為奧運資格全力衝刺的一年，若成功叩關東京奧運，可能就是台灣拳擊最接近奧運獎牌的一次。

▲▼2018雅加達亞運,女子拳擊,黃筱雯。（圖／記者李毓康攝）

▲黃筱雯。（圖／記者李毓康攝）

男子選手方面，排灣族好手賴主恩，自2016年在不被看好的情況下，拿到里約奧運參賽資格，就一直是重點培訓選手，雖然之後的亞錦賽、亞運都沒能繳出佳績，但男子選手原本就競爭激烈，台灣要突圍還要很大的努力空間。

不過賴主恩近來轉戰職業賽，還拿到職業生涯首勝，也是近來不斷磨練獲得的成果，同樣在2019年要以奧運為目標作最後衝刺。

▲全運，拳擊賴主恩 。（圖／記者洪偵源攝）

▲賴主恩。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 東京奧運2020奧運拳擊黃筱雯林郁婷陳念琴
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