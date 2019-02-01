CBA／陳盈駿絕妙背後運球上籃轟10分　廣州吞4連敗季後賽告急

▲陳盈駿。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

碰上排名第二的強隊遼寧，陳盈駿把握住不多的上場時間貢獻10分，在第四節還展現一手精彩的背後運球快攻上籃，戲耍防守球員。不過雙方實力有段差距，上季冠軍遼寧終場110比94拿下勝利，現在廣州掉到第13名季後賽資格不保。

面對強大的遼寧，陳盈駿外圍投射手感不佳3投0中，還遭到前NBA球員巴斯(Brandon Bass)蓋火鍋，也遭到郭艾倫抄截。遼寧本戰拿出壓倒性優勢，後場雙槍郭艾倫切入予取予求攻下24分，哈德森(Lester Hudson)也不甘示弱22分，巴斯進賬21分11籃板。比賽過程遼寧領先一度多達30分，廣州只能靠福格(Kyle Fogg)獨撐大局。

廣州本土球員得分能力貧弱的弱點被放大，僅有郭凱12分和陳盈駿10分來到雙位數。陳盈駿第二節一次快攻反擊上籃，第四節還有一次背後運球進攻籃框相當精彩，美中不足的是外線3投都沒能命中。雖然8投3中，但他罰球依舊穩健4罰皆中，貢獻10分2籃板。

遼寧早早拉開領先優勢，但本戰陳盈駿被放在板凳上的時間較多，僅出場了19分鐘。輸掉本戰後廣州近期已吞下4連敗，戰績來到18勝20敗掉到第13名。而CBA本季擴大季後賽名單取至第12名，廣州陷入晉級危機。