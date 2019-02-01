超級盃／NFL場均1580萬人觀看　收視有望上看1億1千萬人

▲ 愛國者四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

美式足球不愧是全美最受歡迎運動，這個球季場均1580萬人觀看，整提收視率更成長5%，廣告價碼每30秒更超過500萬美元。將在除夕夜開戰的第53屆超級盃，可能再掀起一波NFL熱潮衝破1億1千萬人大關，擠進歷年收視前6。

季後賽一開始就掀起熱潮，海鷹和牛仔兩大人氣球隊的外卡戰就吸引超過3000萬人觀看，寫下美國FOX電視台的NFL季後賽新紀錄。經過外卡賽和分區賽，平均收視人數達3040萬。愛國者在延長賽擊敗酋長拿下美聯冠軍更吸引5390萬人收視，成為過去42年最多人觀戰的美聯冠軍戰。

本季NFL場均1580萬人觀戰比上季成長5%，數位串流收視也成長86%。球季期間美國前50最佳收視率節目中，有46個為NFL球賽。而每個禮拜的晚上重點大戲「週日晚美足」，平均觀看人數更上看1930萬。

過去在超級盃30秒廣告平均要價高達500萬美元，而藉著本季高收視帶動，價碼將略高於500萬，再次成為廣告商趨之若鶩的必爭戰場。去年的超級盃觀看人次稍微下滑至1億3百萬人，本屆有人氣樂團魔力紅坐鎮中場秀，以及來自西岸大都會區的洛杉磯公羊，收視有機會超越去年。

NFL近年不斷開拓海外市場，固定舉辦「倫敦賽」的英國以及鄰國墨西哥和加拿大也都相當關注超級盃。重點市場中國的美式足球隊伍也如雨後春筍冒出，媒體也出現不少NFL報導，更是NFL球星休季必去的海外行程。 根據統計，美國海外的NFL球迷可能超過9500萬人。

▲公羊跑鋒葛利。（圖／達志影像／美聯社）

