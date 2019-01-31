CBA／林志傑高效率得12分　劉錚連8得分上雙廣廈勝天津

▲林志傑。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

31日晚間在天津客場，「野獸」林志傑僅僅上場20分鐘有外線有切入高效率拿下12分。近期狀況不錯劉錚貢獻12分，得分已經連續8場上雙，終場廣廈115比100拿下勝利。

本戰效力天津隊的台灣老對手布萊奇(Andrey Blatche)後衛魂發作，頻頻自行帶球切入，還露了一手背後傳球助攻。布萊奇命中率近5成攻下個人今年賽季最高的27分外加15籃板和3助攻，抄截和火鍋各3。不過廣廈兵多將廣，林志傑在上半場獲得較多上場時間，外線和切入都來8投5中拿下12分4籃板2抄截，暌違9場比賽得分再上雙。

此役廣廈共6人得分上雙，劉錚同樣貢獻12分5籃板3抄截，在比賽末段大秀拿手絕活，抄截自己快攻上籃得手。另外胡金秋24分10籃板，福特森(Courtney Fortson)17分12 助攻，博洛西斯18分，射手李京龍6發外線平本季最多。另外廣廈搶到多達20個籃板球，數次第二波進攻得手成為勝負關鍵。

CBA在2月1日第38輪賽事結束之後將進行休戰，廣廈將提早在2月10日提早開機，客場挑戰吉林進行第11輪的比賽。第39輪賽事將在2月12日展開。

▲劉錚。（圖／CFP）