運動雲

> >

曾砲轟杜蘭特沒王者風範　大嘴米勒轉變態度支持他轉隊

ETtoday運動雲

▲▼杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特過去加盟勇士遭各界砲轟沒骨氣。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

過去杜蘭特(Kevin Durant)在2016年選擇加盟勇士，這一舉動引起各界譁然，許多人都認為他沒有骨氣，不應該加入淘汰雷霆的金州大軍，甚至許多退役球星都出面批評他這樣的行為，其中溜馬傳奇射手米勒(Reggie Miller)更是大肆砲轟，不過現在米勒卻轉變自己態度，認為杜蘭特離開事正確的，並向他道歉。

杜蘭特在2016年帶領雷霆與勇士在西區冠軍戰與勇士展開激戰，原先已經取得3比1的絕對優勢，但最終卻遭到逆轉，而當年夏天杜蘭特成為自由球員為了追求總冠軍，直接加入勇士，讓外界都相當傻眼，許多人都砲轟他軟蛋、毫無忠誠度可言，而身為「無冕王」的米勒也出面斥責，「王者就該留在自己的王國裡奮鬥。」這話也紛紛被外界力推。

隨著時間過去3年，米勒近期卻改變自己的態度，甚至表示自己的批評是錯誤的，「當時杜蘭特做這項動時我認為爛透了，但現在我能理解他做的決定，並知道他為何這麼做，這項決定是正確的。他和衛斯布魯克(Russell Westbrook)在一起無法得到總冠軍，杜蘭特只是做了一個商業性的決定。」

▲大嘴米勒(Reggie Miller)。（圖／達志影像／美聯社）

▲米勒轉變自己態度認為杜蘭特離隊很正確。（圖／達志影像／美聯社）

隨後米勒讚揚了杜蘭特，「他是那種能夠寫進歷史的球員，當杜蘭特退役後，我們想到他就像詹姆斯一樣，現在杜蘭特正在建立自己的歷史，我能明白他的做法。」

米勒職業生涯都在溜馬度過，但18年來都未曾拿下總冠軍，卻留下許多豐功偉業，其中最著名的就是「Miller Tim」，即便是無冕王但仍被球迷們讚賞，不過現在他卻認同杜蘭特的做法，似乎也認同著現今總冠軍才是球員唯一的追求目標。

▲▼杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA米勒杜蘭特
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

熱門新聞

台灣隊長19年！彭政閔看到「卸下球員」淚崩　哽咽宣布929引退：起床就後悔

哈登買犯再次刷新想像　三分線向前「蛙跳」全場看傻

日職／王柏融春訓首度練打用5分力　61球狂敲33安還有3轟

中職／恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

洋基不爭馬查多　要為沙巴西亞準備「第6號先發」備胎

到強隊坐板凳領冠軍戒很容易　卡特：但這麼做我內心就死了

讀者回應

﻿

最新新聞

1獨行俠史密斯生涯第二次大三元

212強中華隊7月產生　明星賽戰中職明星

3辜仲諒盼彭政閔成世界級總教練

4吳志揚：12強總教練最晚4月中產生

5米勒轉變態度支持杜蘭特轉隊

熱門新聞

1引退！彭政閔淚崩15秒：起床就後悔

2哈登三分線向前「蛙跳」買犯

3王柏融5分力　打擊率5成12還有3轟

4徐展元透露12年前「火星恰」由來

5洋基要為沙胖準備第6號先發備胎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

19年歷經風雨！彭政閔落淚　轉換身份幫助球員

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

時間差不多了　彭政閔宣布引退：起床就後悔了

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366