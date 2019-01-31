曾砲轟杜蘭特沒王者風範　大嘴米勒轉變態度支持他轉隊

▲杜蘭特過去加盟勇士遭各界砲轟沒骨氣。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

過去杜蘭特(Kevin Durant)在2016年選擇加盟勇士，這一舉動引起各界譁然，許多人都認為他沒有骨氣，不應該加入淘汰雷霆的金州大軍，甚至許多退役球星都出面批評他這樣的行為，其中溜馬傳奇射手米勒(Reggie Miller)更是大肆砲轟，不過現在米勒卻轉變自己態度，認為杜蘭特離開事正確的，並向他道歉。

杜蘭特在2016年帶領雷霆與勇士在西區冠軍戰與勇士展開激戰，原先已經取得3比1的絕對優勢，但最終卻遭到逆轉，而當年夏天杜蘭特成為自由球員為了追求總冠軍，直接加入勇士，讓外界都相當傻眼，許多人都砲轟他軟蛋、毫無忠誠度可言，而身為「無冕王」的米勒也出面斥責，「王者就該留在自己的王國裡奮鬥。」這話也紛紛被外界力推。

隨著時間過去3年，米勒近期卻改變自己的態度，甚至表示自己的批評是錯誤的，「當時杜蘭特做這項動時我認為爛透了，但現在我能理解他做的決定，並知道他為何這麼做，這項決定是正確的。他和衛斯布魯克(Russell Westbrook)在一起無法得到總冠軍，杜蘭特只是做了一個商業性的決定。」

▲米勒轉變自己態度認為杜蘭特離隊很正確。（圖／達志影像／美聯社）



隨後米勒讚揚了杜蘭特，「他是那種能夠寫進歷史的球員，當杜蘭特退役後，我們想到他就像詹姆斯一樣，現在杜蘭特正在建立自己的歷史，我能明白他的做法。」

米勒職業生涯都在溜馬度過，但18年來都未曾拿下總冠軍，卻留下許多豐功偉業，其中最著名的就是「Miller Tim」，即便是無冕王但仍被球迷們讚賞，不過現在他卻認同杜蘭特的做法，似乎也認同著現今總冠軍才是球員唯一的追求目標。

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）