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UNDER ARMOUR旗艦性能跑鞋　提供零重力暢跑體驗

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▲UA HOVR Infinite。（圖／UNDER ARMOUR提供）

▲UA HOVR Infinite。（圖／UNDER ARMOUR提供）

體育中心／綜合報導

UNDER ARMOUR近期發表HOVR家族新一代旗艦性能跑鞋UA HOVR Infinite，透過運動員步態與足壓研究，深入了解長距離跑者需求，以創新中底技術HOVR為核心，打造結合緩震、回彈和推進三大性能的最佳組合方案。

UA HOVR Infinite有五大特色：

中底覆蓋全掌

搭載全掌HOVR中底科技，針對「鎖定核心」進行全新升級，為緩震、能量反饋和前傾推進三大性能提供了UA HOVR系列最佳組合方案，讓跑者無需再糾結於如何取捨柔軟舒適感和高效能。

外底增強抓地力

外底前掌部位由有紋理的抓地圖案打造，提供更強的抓地力和額外的緩震。彎曲凹槽從外底延伸至側面，與腳掌的弧度貼合。腳跟部位的橡膠具有高耐磨性，能延長跑鞋壽命並有效防止穿著過程中鞋墊過度磨損。

零干擾鞋面

「零干擾」是UA設計HOVR Infinite鞋面的最終目標。前足柔軟的網眼設計為鞋款提供了輕盈的結構和優異的透氣性。後跟部分緊緻的網眼面料和3D後跟支撐架，確保了更具結構性和鎖定性的穿著感受。輕盈、透氣的鞋面滿足不同跑者的足形需求，並在最需要的地方提供延展和支撐。

▲UA HOVR Infinite。（圖／UNDER ARMOUR提供）

▲UA HOVR Infinite。（圖／UNDER ARMOUR提供）

加入智能指導

UA HOVR Infinite跑鞋在右腳中底加入了智能感應晶片，透過藍牙技術與MapMyRun應用程式連結，能提供跑者記錄、分析並存儲詳細的跑步數據，進一步提供指導建議，制定跑步計劃，幫助跑者提升成績。

性別區分

UA生物力學團隊研究發現，女性足後跟通常更短，足弓更敏感，前腳掌面積較小，進而在UA HOVR Infinite在鞋墊上針對不同性別進行打造。男款鞋墊為6毫米單層設計，女款則在後跟增高2毫米，讓腳更貼合鞋子。男女款鞋墊皆使用高透氣材質，鞋墊設計有效包覆雙足，同時能為奔跑時的衝擊力提供一層額外緩衝，讓跑者在奔跑時有零重力無負擔的感受。

首波主打配色以日初（Sunrise）作為靈感來源，象徵UA HOVR Infinite能提供跑者源源不絕的動能，預計於2月1日上市，販售店面請洽UNDER ARMOUR FB專頁。

▲UA HOVR Infinite。（圖／UNDER ARMOUR提供）

▲UA HOVR Infinite。（圖／UNDER ARMOUR提供）

關鍵字： UNDER ARMOUR
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