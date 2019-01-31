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坎特知道今夏將有全明星球員與尼克簽約　但不能說是誰

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▲尼克，坎特，Enes Kanter。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎特稱自己知道有全明星會與尼克簽約但不能說是誰。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

尼克近年已經成為東區的大爛隊，本賽季又再次選擇擺爛，不過身為隊上的話題話題人物，坎特(Enes Kanter)又再次出來說話，先前他不僅公開批評尼克擺爛做法，又遭土耳其政府通緝，已經吸引了大量目光，這次他又出來表示自己已經知道今年夏天會有全明星與紐約簽約，但是坎特卻不願透露到底是誰。

本賽季至今尼克僅拿下10勝40敗東區墊底的戰績，目前確定要選擇擺爛重建，而除了放眼選秀之外，他們也極力追求頂級球星的加入。雖然尼克有著深厚的球隊歷史以及為處紐約這個大城市的優點，不過近年紐約招募球星可說屢屢沒有收穫，本賽季詹姆斯(LeBron James)成為自由球員後，他們就開始招募，另外杜蘭特(Kevin Durant)也將成為自由球員，尼克也提前作招募，同樣未獲得青睞。

▲▼杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特被許多勸進到尼克隊的鼓勵。（圖／達志影像／美聯社）

儘管尼克一直沒有招募到球星，但坎特近期接受《體育畫報》採訪卻驚爆今年夏天紐約將會有巨星加盟，「我知道今年休賽季會有位全明星與尼克簽約，現在還不能告訴你們是誰，這目前還是一個秘密，但到時候大家一定會非常震驚，不過我也不能給任何提示，不然我就完了。」

坎特除了透露自己知道誰會簽約之外，還向球迷喊話表示有了這名球員加入後，尼克很快就會拿下總冠軍，「要保持耐心，不僅是對管理層、教練組以及球員們都要有耐心，因為他們真的很努力讓球隊變好。但我還是要說，如果尼克簽下一位大牌球星，加上選到一個不錯的選秀，5至7年內球隊就會拿下總冠軍。」

▲▼坎特。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎特表示這位明星球員來到後尼克很快可以奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

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