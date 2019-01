坎特喊賣我後上場親吻地板　遭庫茲馬、湯瑪斯譏演很大

▲尼克中鋒坎特親吻地板。(圖/CFP)

記者陳瑞浩/綜合報導

尼克中鋒坎特(Enes Kanter)本季話題不斷,先是因土耳其國籍牽扯政治因素未隨隊前往倫敦出賽,本季也因防守不佳降為替補後抱怨想轉隊,他近4場更遭球隊排除輪替陣容外,坎特於31日終於出賽,一上場便親吻紐約主場麥迪遜花園廣場地板的尼克標誌,此舉動引發熱議,有球星認為他很演很大,但坎特賽後感性表示只是想對球迷展現熱情。

坎特此役前已4場沒有出賽,尼克球迷因此於31日主場對戰獨行俠時大喊,「我們要坎特!」,坎特也終於在第三節最後5分鐘首度上場,他一上場便蹲下親吻主場地板,此役他上場9分鐘拿下5分、2籃板、1助攻,尼克終場以24分輸給獨行俠。

坎特1月份才因抱怨上場時間與擔任替補角色表示希望尼克交易他,但他此役上場卻又親吻尼克主場,反差相當大,此舉動引發熱議,湖人小將庫茲馬(Kyle Kuzma)在推特上po表示,「拜託!這絕對有前5名的好笑程度。」金塊後衛湯瑪斯(Isaiah Thomas)在推特上轉發表示,「哈哈!這傢伙應該要去演電影才對,他有夠好笑。」

