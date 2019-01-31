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坎特喊賣我後上場親吻地板　遭庫茲馬、湯瑪斯譏演很大

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▲▼坎特（Enes Kanter）。（圖／CFP）

▲尼克中鋒坎特親吻地板。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

尼克中鋒坎特（Enes Kanter）本季話題不斷，先是因土耳其國籍牽扯政治因素未隨隊前往倫敦出賽，本季也因防守不佳降為替補後抱怨想轉隊，他近4場更遭球隊排除輪替陣容外，坎特於31日終於出賽，一上場便親吻紐約主場麥迪遜花園廣場地板的尼克標誌，此舉動引發熱議，有球星認為他很演很大，但坎特賽後感性表示只是想對球迷展現熱情。

坎特此役前已4場沒有出賽，尼克球迷因此於31日主場對戰獨行俠時大喊，「我們要坎特！」，坎特也終於在第三節最後5分鐘首度上場，他一上場便蹲下親吻主場地板，此役他上場9分鐘拿下5分、2籃板、1助攻，尼克終場以24分輸給獨行俠。

坎特1月份才因抱怨上場時間與擔任替補角色表示希望尼克交易他，但他此役上場卻又親吻尼克主場，反差相當大，此舉動引發熱議，湖人小將庫茲馬（Kyle Kuzma）在推特上po表示，「拜託！這絕對有前5名的好笑程度。」金塊後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）在推特上轉發表示，「哈哈！這傢伙應該要去演電影才對，他有夠好笑。」

▲坎特親吻地板。

坎特對親吻地板行為於賽後感性表示，「我對尼克隊球員、球團、球迷沒有任何意見，來尼克第一天就很喜歡紐約這個地方，球迷也張開雙手給我溫暖。過去因為很多原因度過不太好的時光。啊～但球迷仍對我很支持，聽到球迷這樣喊，我很有壓力，想要做點什麼回饋他們，所以親吻地板展現對他們的熱情，因為我甚至不知道這是不是我最後一次上場。」

坎特本季因防守不佳多次被總教練費茲戴爾（David Fizdale）降為替補，並將年輕小將羅賓森（Mitchell Robinson）與科爾內特（Luke Kornet）拉上先發，坎特降為替補後的7場場均出賽21.4分鐘繳出13.4分、9.8籃板、1.8助攻，表現並不差，但他仍對替補角色與上場時間相當不滿意。

▼坎特對替補角色並不滿意。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克，坎特，Enes Kanter。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 坎特尼克NBA
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