運動雲

> >

中職／彭政閔後悔！　還想再打但中職只有4隊

ETtoday運動雲

▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟彭政閔30日親口哽咽說出，今年是職棒生涯球員最後一個球季，他還可以再打，但中職只有4隊，許多年輕球員沒有上場空間，彭政閔說：「自己覺得時間到了，應該也可以完成一個責任。」

彭政閔表示，今年最大目標還是幫助球隊拿到總冠軍，這是一個最高榮耀，再次就是自己有兩項紀錄，希望能得到大家的祝福，今年有一個好的球季，再幫中信兄弟拿到總冠軍。

▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

他在30日講完引退聲明之後，接受主持人訪談的記者會問答全文如下：

問：為什麼2019年會是您決定的最後一年，為什麼會選擇在這個時間點打最後一個賽季？

答：因為覺得時間差不多了，自己在其實這幾年下來看到很多年輕球員，他們蠻有實力的，也都蠻可惜的，現在中華職棒畢竟只有4支隊伍，所以自己覺得時間到了，應該也可以完成一個責任。

問：在職棒生涯這麼長的時間當中，有沒有什麼你特別難忘的？例如像是一開始說到隊友離開、來來去去，然後自己也出現過在場上失控讓自己受傷，譬如變電箱事件的東西，低潮的時候怎麼挺過來直到今年2019年？

答：這19年當然遇到很多的風風雨雨，也遇到很多高低潮，最重要還是，最重要球員自己本身怎麼讓球迷如何去相信你，如何去付出你的努力讓球迷看到，那也非常感謝這麼多的球迷一直這樣支持著我們，這也是我們球員所看到，一直堅持下去的。

問：在中職創下許多屬於彭政閔的記錄，包括成為中職史上第一人千安百轟以及2百盜的球員，還有保送紀錄破1000，這是其他人沒有辦法人追過的紀錄，包括還有明星賽人氣王14連霸，這麼多屬於你自己的紀錄，可不可以談一下，你是怎麼完成的，有什麼經驗可以跟年輕球員分享？

答：其中一個是保送，保要要非常感謝父母親，生給我這麼健康、這麼好的身體，我覺得是耐心，我覺得自己本身，打職棒是一種節奏的運動，棒球啦！不管是什麼運動，都是一種節奏的運動，如果能夠掌握這些節奏，找到屬於自己的好節奏，再加上你自己的努力跟付出，當然努力不一定會成功，沒有努力就沒有成功的機會，加上你的努力和本身條件的話，相信很多紀錄就屬於自己的。

問：紀錄的完成，希望可以幫助球隊求勝，有什麼話要跟你的戰友，這麼多年來，不管來來去去，戰友或教練們，有什麼話要跟他們說？

答：感謝很多教練，包括剛初期進職棒的時候「盜總」林易增，然後榊原良行教練、林百亨教練、吳思賢教練，他們都是在我剛進入職棒給予我很多指導，還有我們二代象的所有戰友們，二代象最後一位球員要退休了，希望能得到大家的祝福，今年有一個好的球季，再幫中信兄弟拿到總冠軍。

問：這麼多年來中華職棒比賽，爸爸的地位很特別，一路支持你，最熟悉的恰爸，常去球場看恰恰打球，包括你的家人、你的老婆、你的小朋友們，有什麼話感謝默默支持你的家人說？

答：非常感謝我父母親，尤其父親常放棄很多生意上的往來，栽培我打棒球，我母親也付出很多的心血，從小我身體不是很好，讓我一直進補，才有今天這樣一個身材，他們的支持、付出與犧牲，到現在我的太太和2個小孩，他們的犧牲一些，很少看到我，尤其我小孩，我去去比賽他們在上課，我回來他們在睡覺，很少看到我，非常感謝我的家人，犧牲他們的時間，讓我能完成自己的人生紀錄。

問：今年是彭政閔球員生涯最後一個賽季，退休年賽季，自己有設什麼樣的目標？有經驗球員怎樣幫助球隊，幫助年輕球員，2019年扮演什麼身分？

答：今年最大目標還是幫助球隊拿到總冠軍，這是一個最高榮耀，再次就是自己有兩項紀錄，能夠達成是最好，也希望所有球員跟我一起努力，一起往這方向一起追求，19年以來，還有一個最需要感謝的人是我的師父鄭百勝，他也在我這30幾年棒球生涯中，教育我很多棒球技術和觀念，也是能夠讓我保持穩定，保持好成績的關鍵之一。

▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

台灣隊長19年！彭政閔看到「卸下球員」淚崩　哽咽宣布929引退：起床就後悔

哈登買犯再次刷新想像　三分線向前「蛙跳」全場看傻

日職／王柏融春訓首度練打用5分力　61球狂敲33安還有3轟

洋基不爭馬查多　要為沙巴西亞準備「第6號先發」備胎

到強隊坐板凳領冠軍戒很容易　卡特：但這麼做我內心就死了

中職／恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

讀者回應

﻿

最新新聞

1羅比柯爾曼受聖徒球迷死亡威脅

2UNDER ARMOUR旗艦性能跑鞋

3「豬」事順　陳金鋒胡金龍賀新年

419年前冰風暴　公羊教練惡夢

5坎特知道有明星球員將與尼克簽約

熱門新聞

1引退！彭政閔淚崩15秒：起床就後悔

2哈登三分線向前「蛙跳」買犯

3王柏融5分力　打擊率5成12還有3轟

4洋基要為沙胖準備第6號先發備胎

5卡特無法坐領冠軍：這麼做內心就死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

19年歷經風雨！彭政閔落淚　轉換身份幫助球員

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

時間差不多了　彭政閔宣布引退：起床就後悔了

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366