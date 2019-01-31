中職／彭政閔後悔！　還想再打但中職只有4隊

▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟彭政閔30日親口哽咽說出，今年是職棒生涯球員最後一個球季，他還可以再打，但中職只有4隊，許多年輕球員沒有上場空間，彭政閔說：「自己覺得時間到了，應該也可以完成一個責任。」

彭政閔表示，今年最大目標還是幫助球隊拿到總冠軍，這是一個最高榮耀，再次就是自己有兩項紀錄，希望能得到大家的祝福，今年有一個好的球季，再幫中信兄弟拿到總冠軍。

▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

他在30日講完引退聲明之後，接受主持人訪談的記者會問答全文如下：

問：為什麼2019年會是您決定的最後一年，為什麼會選擇在這個時間點打最後一個賽季？

答：因為覺得時間差不多了，自己在其實這幾年下來看到很多年輕球員，他們蠻有實力的，也都蠻可惜的，現在中華職棒畢竟只有4支隊伍，所以自己覺得時間到了，應該也可以完成一個責任。

問：在職棒生涯這麼長的時間當中，有沒有什麼你特別難忘的？例如像是一開始說到隊友離開、來來去去，然後自己也出現過在場上失控讓自己受傷，譬如變電箱事件的東西，低潮的時候怎麼挺過來直到今年2019年？

答：這19年當然遇到很多的風風雨雨，也遇到很多高低潮，最重要還是，最重要球員自己本身怎麼讓球迷如何去相信你，如何去付出你的努力讓球迷看到，那也非常感謝這麼多的球迷一直這樣支持著我們，這也是我們球員所看到，一直堅持下去的。

問：在中職創下許多屬於彭政閔的記錄，包括成為中職史上第一人千安百轟以及2百盜的球員，還有保送紀錄破1000，這是其他人沒有辦法人追過的紀錄，包括還有明星賽人氣王14連霸，這麼多屬於你自己的紀錄，可不可以談一下，你是怎麼完成的，有什麼經驗可以跟年輕球員分享？

答：其中一個是保送，保要要非常感謝父母親，生給我這麼健康、這麼好的身體，我覺得是耐心，我覺得自己本身，打職棒是一種節奏的運動，棒球啦！不管是什麼運動，都是一種節奏的運動，如果能夠掌握這些節奏，找到屬於自己的好節奏，再加上你自己的努力跟付出，當然努力不一定會成功，沒有努力就沒有成功的機會，加上你的努力和本身條件的話，相信很多紀錄就屬於自己的。

問：紀錄的完成，希望可以幫助球隊求勝，有什麼話要跟你的戰友，這麼多年來，不管來來去去，戰友或教練們，有什麼話要跟他們說？

答：感謝很多教練，包括剛初期進職棒的時候「盜總」林易增，然後榊原良行教練、林百亨教練、吳思賢教練，他們都是在我剛進入職棒給予我很多指導，還有我們二代象的所有戰友們，二代象最後一位球員要退休了，希望能得到大家的祝福，今年有一個好的球季，再幫中信兄弟拿到總冠軍。

問：這麼多年來中華職棒比賽，爸爸的地位很特別，一路支持你，最熟悉的恰爸，常去球場看恰恰打球，包括你的家人、你的老婆、你的小朋友們，有什麼話感謝默默支持你的家人說？

答：非常感謝我父母親，尤其父親常放棄很多生意上的往來，栽培我打棒球，我母親也付出很多的心血，從小我身體不是很好，讓我一直進補，才有今天這樣一個身材，他們的支持、付出與犧牲，到現在我的太太和2個小孩，他們的犧牲一些，很少看到我，尤其我小孩，我去去比賽他們在上課，我回來他們在睡覺，很少看到我，非常感謝我的家人，犧牲他們的時間，讓我能完成自己的人生紀錄。

問：今年是彭政閔球員生涯最後一個賽季，退休年賽季，自己有設什麼樣的目標？有經驗球員怎樣幫助球隊，幫助年輕球員，2019年扮演什麼身分？

答：今年最大目標還是幫助球隊拿到總冠軍，這是一個最高榮耀，再次就是自己有兩項紀錄，能夠達成是最好，也希望所有球員跟我一起努力，一起往這方向一起追求，19年以來，還有一個最需要感謝的人是我的師父鄭百勝，他也在我這30幾年棒球生涯中，教育我很多棒球技術和觀念，也是能夠讓我保持穩定，保持好成績的關鍵之一。

▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）