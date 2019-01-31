中職／「台灣棒球典範」　賴清德向彭政閔致敬

▲彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔30日召開記者會，宣布今年球季結束缷下球員身份，前行政院長賴清德31日在臉書發文向他致敬，「彭政閔是台灣的棒球典範」，也祝福恰恰在最後一年球季能順利達成2000安、200轟紀錄。

堪稱中職模範生的彭政閔昨天透過記者會宣布退休，記者會上哽咽念出聲明稿，一度泛淚暫停15秒，「2016年開始就有這個想法，但每次都會後悔，像今天起床就後悔了。」

儘管心裡後悔，但彭政閔仍作出決定，他說：「19年職棒生涯中，有很多喜怒哀樂，在這過程中從剛進職棒，職棒最低潮時期和最豐盛的時期，這樣起伏多次的情況，經歷兩聯盟合併；和許多球隊易主，還有一個個隊友、朋友離開或引退，很慶幸也很幸運自己能夠打到現在。」但看到新人輩出、缺乏舞台，他也決定讓出舞台，提前在今年退休。

彭政閔宣布引退震撼棒球圈，作為球迷的賴清德稍早也發文向恰恰致敬，他稱讚「彭政閔是台灣的棒球英雄」，守備好，還有獨有的恰式打法，「在球場寫下了千安百轟百盜等許許多多難得的紀錄外，更代表台灣征戰國際，戰功彪炳，功在國家」

「彭政閔也是台灣的棒球典範」賴清德進一步指出，彭政閔自我要求高，技術不斷精進，在球場上全力以赴外，作風謙虛，待人和善，笑口常開，「打全壘打不甩棒，不慶賀，也不開口大笑，充分尊重投手，又有為善不欲人知的愛心，年年捐䁬球具給貧困偏遠的基層球隊，他乾乾淨淨，與黑象事件無關更是贏得大家發自內心的佩服。」

他也祝福恰恰、感謝恰恰，希望能在最後一個球季達成2000安、200轟里程碑，「恰恰跟其他的英雄一樣，成功的背後都有一身不為人知的傷痛，引退令人不捨，但衷心祝福恰恰平安、健康、心想事成、家庭美滿幸福！」賴清德最後想對彭政閔說：「我們永遠感謝你帶给我們快樂的棒球時光。」



