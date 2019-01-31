運動雲

> >

中職／「台灣棒球典範」　賴清德向彭政閔致敬

ETtoday運動雲

▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）  

體育中心／綜合報導

中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔30日召開記者會，宣布今年球季結束缷下球員身份，前行政院長賴清德31日在臉書發文向他致敬，「彭政閔是台灣的棒球典範」，也祝福恰恰在最後一年球季能順利達成2000安、200轟紀錄。

堪稱中職模範生的彭政閔昨天透過記者會宣布退休，記者會上哽咽念出聲明稿，一度泛淚暫停15秒，「2016年開始就有這個想法，但每次都會後悔，像今天起床就後悔了。」

儘管心裡後悔，但彭政閔仍作出決定，他說：「19年職棒生涯中，有很多喜怒哀樂，在這過程中從剛進職棒，職棒最低潮時期和最豐盛的時期，這樣起伏多次的情況，經歷兩聯盟合併；和許多球隊易主，還有一個個隊友、朋友離開或引退，很慶幸也很幸運自己能夠打到現在。」但看到新人輩出、缺乏舞台，他也決定讓出舞台，提前在今年退休。

彭政閔宣布引退震撼棒球圈，作為球迷的賴清德稍早也發文向恰恰致敬，他稱讚「彭政閔是台灣的棒球英雄」，守備好，還有獨有的恰式打法，「在球場寫下了千安百轟百盜等許許多多難得的紀錄外，更代表台灣征戰國際，戰功彪炳，功在國家」

「彭政閔也是台灣的棒球典範」賴清德進一步指出，彭政閔自我要求高，技術不斷精進，在球場上全力以赴外，作風謙虛，待人和善，笑口常開，「打全壘打不甩棒，不慶賀，也不開口大笑，充分尊重投手，又有為善不欲人知的愛心，年年捐䁬球具給貧困偏遠的基層球隊，他乾乾淨淨，與黑象事件無關更是贏得大家發自內心的佩服。」

他也祝福恰恰、感謝恰恰，希望能在最後一個球季達成2000安、200轟里程碑，「恰恰跟其他的英雄一樣，成功的背後都有一身不為人知的傷痛，引退令人不捨，但衷心祝福恰恰平安、健康、心想事成、家庭美滿幸福！」賴清德最後想對彭政閔說：「我們永遠感謝你帶给我們快樂的棒球時光。」

　
 

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「完全沒剎車」高速直撞遊覽車！　路人全嚇傻...雙載騎士頭部重創

熱門新聞

台灣隊長19年！彭政閔看到「卸下球員」淚崩　哽咽宣布929引退：起床就後悔

哈登買犯再次刷新想像　三分線向前「蛙跳」全場看傻

日職／王柏融春訓首度練打用5分力　61球狂敲33安還有3轟

洋基不爭馬查多　要為沙巴西亞準備「第6號先發」備胎

到強隊坐板凳領冠軍戒很容易　卡特：但這麼做我內心就死了

中職／恰恰從小獅迷　場邊搖旗吶喊樣樣來

讀者回應

﻿

最新新聞

1彭政閔後悔還想再打　但中職只有4隊

2安東尼一句話讓韋德再戰一季

3陽岱鋼雷射肩　開季拚先發右外野

4拚東山再起！姜正浩：Oh, yeah

5柳賢振盼健康打完整季　目標20勝

熱門新聞

1引退！彭政閔淚崩15秒：起床就後悔

2哈登三分線向前「蛙跳」買犯

3王柏融5分力　打擊率5成12還有3轟

4洋基要為沙胖準備第6號先發備胎

5卡特無法坐領冠軍：這麼做內心就死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

19年歷經風雨！彭政閔落淚　轉換身份幫助球員

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

時間差不多了　彭政閔宣布引退：起床就後悔了

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366