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真的要說再見了　AD從鵜鶘開場影片消失　

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▲▼AD已不在鵜鶘開場影片中。（圖／翻攝自IG）

▲AD已不在鵜鶘開場影片中。（圖／翻攝自IG）

記者林育正／綜合報導

「一眉」戴維斯(Anthony Davis)日前放話不續約要出走鵜鶘，而現在開場影片之中，戴維斯的身影也完全消失。而在場邊更有球迷舉著看版寫道，「詹皇不會像我們一樣愛你！」

戴維斯近期因傷缺陣，最快一次接受記者訪問回答相關問題，預計將是台灣時間本週六的練球之後。戴維斯近期也將傷癒歸隊，但不確定是否再一次披上鵜鶘戰袍上陣。「這是很難回答的問題，我真的不知道該怎麼說，我假設他會吧。我們得討論怎麼做對他和球隊才是最適當的。」鵜鶘總教練簡崔(Alvin Gentry)說。

鵜鶘開場影片中，戴維斯的畫面被剪光，影片最後原本戴維斯的頭像將出現在全體隊員的背後。修改過的版本戴維斯頭像影不見，獨留後衛哈樂戴(Jrue Holiday)在中間。

儘管如此，簡崔表示戴維斯和全隊上下的關係依舊，仍跟著球隊行動，休息室也沒有異狀。「一點也不會尷尬，其他隊員也會和你這樣說。他要求被交易，但他不會突然變一個人，我們感覺沒什麼不同。球團會做好接下來的處理，會讓這件事趕快過去。」

「AD是個好傢伙，和隊友的關係很棒。從我教練的角度來看是沒什麼改變。要求交易是他的權利，身為教練和球員，甚至是整個球團，我們不能讓這件事影響我們該做的事。」

關鍵字： 戴維斯鵜鶘
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