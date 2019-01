真的要說再見了　AD從鵜鶘開場影片消失　

▲AD已不在鵜鶘開場影片中。(圖/翻攝自IG)



記者林育正/綜合報導

「一眉」戴維斯(Anthony Davis)日前放話不續約要出走鵜鶘,而現在開場影片之中,戴維斯的身影也完全消失。而在場邊更有球迷舉著看版寫道,「詹皇不會像我們一樣愛你!」

戴維斯近期因傷缺陣,最快一次接受記者訪問回答相關問題,預計將是台灣時間本週六的練球之後。戴維斯近期也將傷癒歸隊,但不確定是否再一次披上鵜鶘戰袍上陣。「這是很難回答的問題,我真的不知道該怎麼說,我假設他會吧。我們得討論怎麼做對他和球隊才是最適當的。」鵜鶘總教練簡崔(Alvin Gentry)說。

鵜鶘開場影片中,戴維斯的畫面被剪光,影片最後原本戴維斯的頭像將出現在全體隊員的背後。修改過的版本戴維斯頭像影不見,獨留後衛哈樂戴(Jrue Holiday)在中間。

儘管如此,簡崔表示戴維斯和全隊上下的關係依舊,仍跟著球隊行動,休息室也沒有異狀。「一點也不會尷尬,其他隊員也會和你這樣說。他要求被交易,但他不會突然變一個人,我們感覺沒什麼不同。球團會做好接下來的處理,會讓這件事趕快過去。」

「AD是個好傢伙,和隊友的關係很棒。從我教練的角度來看是沒什麼改變。要求交易是他的權利,身為教練和球員,甚至是整個球團,我們不能讓這件事影響我們該做的事。」

Here is the New Orleans Pelicans’ revised introduction video shown before tonight’s game with not one sighting of Anthony Davis to be found pic.twitter.com/zV9IbbuBo0