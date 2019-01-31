喬治大讚哈登是MVP榜樣　不要苛求他的防守否則累死

▲喬治認為哈登是MVP榜樣。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

雖然火箭今賽季開局打得非常糟糕，一度掉到西區倒數第2，不過隨著保羅(Chris Paul)缺戰，球隊又有傷病困擾，哈登(James Harden)開始獨挑大樑，目前已經連續24場得分突破30分，也將火箭戰績帶至西區第5，也被重新加入MVP討論行列，而雷霆當家球星喬治(Paul George)也不吝嗇給出讚賞，認為哈登就是MVP的榜樣，但不要太苛求他的防守，不然會累死。

哈登進入一月以來，狀況只能用火爆來形容，不僅把球隊戰績一路提升，他更成為無解的存在，一月的14場比賽，他場均轟了43.6分，這是歷史第7的單月場均得分，也是自張伯倫之後最高的得分，現在哈登的狀態明顯沒有球員可以並齊，使他再次成為MVP的熱門人選，目前也是官方MVP排名的第一名。

對於哈登的極佳狀態，本季同樣身為MVP熱門的喬治也絲毫不猶豫承認他的強大，近期受訪喬治就表示哈登是MVP的榜樣，「他是火箭隊上唯一一個可以創造進攻機會並解瓦解敵人防守的球員，這絕對是MVP該做的事情，另外球隊同時依靠他在進攻端做出貢獻，也要依靠他的防守來幫助球隊，這同樣也是MVP考量的重要因素。」

▲哈登目前官方MVP排名第1。（圖／達志影像／美聯社）



而過去哈登一直為人詬病的防守，最近幾季都有明顯改善，喬治也為哈登說話，「大家不應該再苛求哈登的防守，要求他在防守端與進攻端做出相同的表現，那樣的話他絕對會累死。一場比賽他拿60分，球隊也不過贏3、4分，但這就是他幫助球隊獲勝的方式，也是MVP該做的事情。」

雖然喬治大方讚賞哈登，但他今年也是打出生涯最出色的一季，目前場均27.3分，8籃板，4助攻，還是目前聯盟的抄截王，同樣被認為有資格拿下MVP，儘管哈登有機會衛冕完成衛冕，但最終的結果仍無法確定。

▲喬治本季同樣打出MVP等級的表現。（圖／路透）