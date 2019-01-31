中職／彭政閔想跟球迷說的話　引退聯訪問答全文

▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟彭政閔30日召開引退記者會，宣布今年球季結束缷下球員身分，他跟球迷說：「很開心在你們的時光裡面，能夠付出自己努力讓大家看見跟回憶。」這是電子媒體聯訪的全程問答，讓大家更了解，恰恰想跟大家講的話。

問：是什麼念頭讓你想退休？

答：就覺得自己每天早上起床的時候，剛爬下床，腳踏在地板上，因為自己本身有足筋膜炎跟髖關節的退化，每天下床都會很痛，當然也是都會做復健，持續保持住，有很多想法會讓我有這樣一個念頭。

問：即將退休有什麼話要對球迷講？

答：非常感謝所有球迷們，不管是彭政閔後援會、恰恰後援會，或者其他支持我的球迷們，謝謝你們這19年來的肯定與鼓勵。很開心能夠在你們，不管是從小到大看我打球長大，或者是從小就看我打球的長輩，很開心在你們這些時光裡面，能夠付出自己努力讓大家看見跟回憶。

問：邁入19年生涯裡面，沒有做到但想做到的？

答：重點是今年最想做到能夠替中信兄弟拿總冠軍，有自己的200轟跟2000安，因為這是對自己的一個紀錄，希望自己今年可以達成紀錄。

問：有什麼遺憾？除了紀錄之外，

答：19年來有太多遺憾！包括差一點贏日本，差一點打到奧運4強，前幾年差一點拿到總冠軍，有太多的遺憾。盡全力去讓自己不要有這些遺憾。

問：會不捨嗎？

答：不捨是一定的，在棒球場上當球員打了33年，我想相信每個人跟我同樣經歷，都會不捨。

問：有遺憾嗎？做決定有一段掙扎期嗎？

答：掙扎期，從2016年就有這個想法，當然非常感謝中信兄弟球團給我肯定，有這麼好的條件讓我繼續打球，後悔？其實今天早上起來就後悔了。這是當然，這是一個時間點，是時候到了，我想希望留給球迷有更多好的回憶。

▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

問：未來規劃？除了打球之外，還有想做的事嗎？

答：打球之外想做的事很多，蠻想做生意，30幾年好像想的比較簡單。我曾經想過離開，畢竟在這個環境30幾年，完全離開這個環境，算是給自己另外一個人生的重新開始，但發現其實不是那麼容易，自己從9歲開始加入這個環境、團體生活，包括這些專業技術，所學到的東西大致上百分之八、九十都是這些，從前2年開始就把這些專業鑽研好，可以讓自己增加更多知識，有機會教給更多喜愛棒球的人。

問：紅龜也要引退，球隊在感傷的氛圍，隊友有跟你說什麼話？

答：你說詹子賢喔！因為都是紅龜要引退，我也跟著，畢竟他比我先引退，他比較早宣布，覺得還好。或許大家都會，裡面很多球員，大概一半以上，都一直跟我講說，恰哥，我是從小看你打球長大，所以大家應該都有同樣的心情，我也覺得希望自己能夠在自己的領域上，傳承一些東西給他們，也希望他們往後能夠比我們更好。

問：之前有打假球事件，人家說恰恰是最難買的，你有什麼話跟學弟講，如何不要打假球？

答：這個問題，我覺得我一直以來，不管從剛發生到現在，我都是同樣一句話，我只是在做我自己的工作，我想把它做好而己，當然跟我一樣相同想法的也很多，或許在以前的年代時期，不好的誘惑比好的誘惑還要多，現在球團們都非常願意給球員們更高的待遇及環境，有好的誘因下，球員會更想專業去發展。

問：哽咽是有回想起什麼事？

答：這是在家裡看了很多次，也希望自己能夠背起來，但到這裡來，腦筋一片空白，然後當下看到缷下球員身分這個字，其實那種感覺突然上來。或許打球真的比較簡單，畢竟我們都經歷過30幾年球員身分，突然這一天要缷下來，也會覺得心裡不安，我想只要自己準備好，好好的努力向前一步一步走，應該沒什麼問題。

問：19年有沒有那一刻是想重溫的時刻，不管是榮耀的，或變電箱的事件，重新再來會不會有不同做好？

答：有很多都很想回憶，變電箱已經不是其中之一，因為那次讓我付出很大的代價。像是第一次總冠軍2001年，其實團體生活裡面，能夠讓大家一起享受榮耀是非常難的事情，因為必須大家把自己的工作做好，做的比大家更好，在這種情況下，一定要比對方準備的更多，或者企圖心比對方還要強，所以一個人的就有一種想法，當下一整隊就有30幾個球員，就有30幾種想法，如果可以凝聚在一起的話，這才是有機會拿到最高榮耀的力量，這是我最想去回憶的。

問：有沒有想到這麼多人，這麼大的媒體陣仗？

答：聽說這是市府借的。從2013年之後本身就沒有見過這麼多媒體朋友，這麼大的陣仗，很高興有這麼多媒體朋友的認同與肯定，相信職棒只要繼續蓬勃發展，大家一起努力下去，我想大家一定會繼續支持。