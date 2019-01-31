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春訓最快2月11日開始　馬查多仍無「接近簽約」球隊

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▲▼馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

距離春訓只剩下半個月左右的時間，這個自由市場最大咖球星之一馬查多（Manny Machado）都還沒有著落，根據外媒31日報導，馬查多根本還沒有與任何球隊接近共識，而積極安排會面的教士也沒有新的進展。

根據《MLB.com》記者摩洛西（Jon Morosi）31日報導，馬查多至今還沒有與任何一支球隊接近共識，而先前傳出積極與馬查多安排會面的教士隊也沒有新的進展。上週爆料教士參戰馬查多爭奪戰的《San Diego Union-Tribune》記者艾希（Kevin Acee）報導，雖然雙方還沒有會面，但已經有多次的接觸。

馬查多去年12月分別與白襪、費城人、洋基會面過，《ESPN》記者歐恩尼（Buster Olney）報導，3支球隊中白襪曾經提出正式報價，價碼落在7年1.75億到2.5億美元之間，費城人也傳言也有跟進白襪的動作，洋基則是多次的否認提出過任何報價。

今年自由市場連續兩年出現「寒冬」，各隊春訓時間表不一，而最快在美國時間2月11日展開，但馬查多、哈波（Breyce Harper）兩大巨星與各隊談判進度緩慢都還沒決定去向，同樣在自由市場待家而沽的大咖球員還包括紅襪明星終結者金柏瑞（Craig Kimbrel）。

關鍵字： 馬查多白襪
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