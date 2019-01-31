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超級盃／新聞字幕稱布雷迪「作弊」　電視台製作人遭開除

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▲▼ 布雷迪遭電視台惡整。（圖／翻攝自推特）

▲ 布雷迪遭電視台惡整。（圖／翻攝自推特）

記者林育正／綜合報導

一戰定生死的NFL總冠軍戰「超級盃」即將在除夕夜早晨開戰，手握5枚冠軍戒指的四分衛布雷迪(Tom Brady)連3年率領愛國者晉級。不過由於愛國者曾出現「間諜門」、「洩氣門」等爭議，有電視台製作人在布雷迪受訪片段下的字卡寫上「作弊」，而被公司開除。

匹茲堡當地的電視台KDKA-TV標注布雷迪為騙子，由於現在愛國者幾乎處於全民公敵狀態，讓不少球迷大呼過癮。「形容太到位了！」、「大家請跟隨KDKA，布雷迪就是騙子無誤。」只不過KDKA發佈聲明，表示該名製作人已被開除。 「球迷有個人意見，但我們必須維持新聞中立，提供不偏頗的報導。在新聞上的文字違反我們的新聞標準，放上字卡的人士已不再是 KDKA-TV的職員。」

愛國者為NFL強權，但多年來也惹出不少爭議，2007年的「間諜門」即是一大爭議事件。過去球團有間房間，僅有愛國者總教練貝利奇克(Bill Belichick)和少數幾位成員能夠進入。裡頭的資料和筆記藏有對手的戰術、暗號等，匹茲堡鋼人就是被情搜的球隊之一。 不過在聯盟主席古德爾（Roger Goodell）下令之下，影片和筆記皆被銷毀。

不過也有美式足球圈內人士表示，其實偷暗號每隊都在做。

而在2014年的季後賽則出現「洩氣門」事件，布雷迪疑似在碰上小馬的比賽中使用洩氣過的球，讓接球更容易。雖然球團工作人員為主謀，但布雷迪在可能知情卻拒絕調查的狀況下被判4場禁賽。

▲愛國者四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲愛國者四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 愛國者超級盃
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