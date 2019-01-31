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詹皇經紀人被罰5萬美元不怕　呼籲球員互相招募很正常

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▲▼戴維斯、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯驚爆不願留隊，最有可能去湖人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

先前詹姆斯(LeBron James)與戴維斯(Anthony Davis)的共同經紀人保羅(Rich Paul)向聯盟投下震撼彈，公開為「一眉哥」提出交易申請，為此他也被開罰5萬美元，不過他又再次狂言表示現在球員互相招募非常正常。

作為目前在NBA最有勢力的經紀人之一，保羅先前拋出戴維斯不願留隊的聲明，瞬間引起全世界躁動，但作為「詹皇」經紀人，他似乎也習慣大量的關注，先前公開幫戴維斯提出交易，這一舉動也引來聯盟開罰5萬美元，不過保羅仍不改驚人的作風，又再次談起招募一事，「球員互相招募已經不是新鮮事，他們私底下保持聯絡很正常，到了休賽季還會一起訓練，現今的球員更願意掌握自己的職業生涯，而不是只是被告知要做什麼。」

隨後保羅繼續補充道，「過去的球員不知道可以這麼做，也沒有人願意做。他們都不想主動決定自己想去哪個地方，但現在的球員不一樣，這就是兩者的區別。」

雖然保羅作為經紀人但確實也影響著聯盟生態，過去也多次幫助好友詹姆斯掌握自身命運，從離開騎士到熱火隨後再次回到克里夫蘭，「詹皇」都取得巨大成就，接下來戴維斯會有什麼動向也備受大家關注。

▲詹姆斯，戴維斯。（圖／CFP）

▲詹皇有可能聯手戴維斯？。（圖／CFP）

關鍵字： NBA詹姆斯戴維斯
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