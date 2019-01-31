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庫茲馬不在乎深陷交易傳聞　能被點名代表有球隊需要

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▲▼ 庫茲馬（Kyle Kuzma）。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫茲馬不在乎交易傳聞，認為能被討論代表有球隊需要他。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

由於戴維斯(Anthony Davis)表明不願續留鵜鶘，這也讓許多球隊開始要準備搶人，而湖人更是主要追求對象，不過戴維斯身為頂級大前鋒，要得到他勢必要付出大量的籌碼，其中小將庫茲馬(Kyle Kuzma)就深陷交傳聞，對此庫茲馬表示並不在乎，因為能被加入交易討論代表有其他隊伍想要自己。

「一眉哥」驚爆不願留隊後，原先就有意得到他的湖人更大動作追求，洛杉磯也被視為戴維斯的首選球隊，不僅僅是因為他與詹姆斯(LeBron James)是同一個經紀人，湖人也是少數具有能夠支付頂薪的球隊，加上又有大量的關注度以及市場，這都被視為戴維斯將去湖人的重要因素。

由於戴維斯身為MVP等級球星，鵜鶘先前就表示除非得到「無法抗拒」的報價，不然不會輕易交易，而湖人也被傳出將會送出庫茲馬、博爾(Lonzo Ball)、祖巴奇(Ivica Zubac)、英格雷(Brandon Ingram)等這些年輕小將加上選秀籤來當作交易籌碼。

▲▼戴維斯，庫茲馬。（圖／CFP）

▲戴維斯驚爆不願留隊，庫茲馬（右）將被當成籌碼？。（圖／CFP）

對於自己深陷交易傳聞，庫茲馬卻看得相當平淡，還保持一個正面的心態，「這是我第一次遇到這樣的事情，我認為是件好事。當自己陷入交易謠言得時候，這證明有價值，代表有其他球隊想要得到我，更意味著會在聯盟打很長時間的球。」

隨後庫茲馬也表示，不管在哪都會好好打球，做為球員要保持的就是自己的熱情以及決心。這樣無論在哪支球隊都將有機會打出名堂，並擁有偉大的職業生涯。

▲▼庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人庫茲馬
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