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前國聯「三料MVP」羅林斯回費城人任特助　爭奪哈、馬秘密武器

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羅林斯季後選擇續留費城人。(圖／達志影像／美聯社)

▲羅林斯（Jimmy Rollins）回費城人擔任特別顧問 。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

羅林斯（Jimmy Rollins）輝煌時期以全能身手幫助費城人拿下2008年世界大賽冠軍，並且曾經在2007年囊括銀棒獎、金手套「三料國聯MVP」。去年尋求復出失敗後宣布退休，如今回到費城人擔任特別顧問，其中也負責春訓指導，媒體甚至他被賦予說服哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）的重任。

羅林斯生涯17個賽季前15個賽季都奉獻給費城人，超全能的身手讓他在2007年獲得銀棒獎、金手套「三料國聯MVP」，2000到2014年fWAR值高達49.3。羅林斯2015年離開費城人轉戰道奇時已經36歲，各項數據也開始嚴重下滑，2016年效力白襪打擊三圍是難堪的.221/.295/.329，出賽41場就被指定讓渡，2017年在巨人春訓復出失敗便宣布退休。

費城人30日宣布找回昔日功臣擔任特別顧問，工作內容包括春訓執教、贊助商接洽、球團行銷以及社區服務，可以說是行政、執行兩頭跑。「羅林斯為費城人的貢獻無須多言，從連續5年分區冠軍就可以透露他是我們隊史多麽重要的球星，」費城人副執行長巴克（Dave Buck）說道，「他的商業敏銳度以及棒球經驗是與生俱來的特質，我們很開心能夠找羅林斯回來。」

而根據《MLB.com》作家卓萊奇（Todd Zolecki）猜測，羅林斯還有一項重要的工作，就是幫忙招攬馬查多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper）。

▲▼哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 組圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲（圖左）哈波（Bryce Harper）與馬查多（Manny Machado） 。（圖／達志影像／美聯社）

羅林斯效力費城人的15個賽季間，擊出2306支安打、479支二壘安雙雙都是隊史紀錄，生涯.264打擊率敲出51支二壘安、115支三壘安、231支全壘打，貢獻936打點外帶470盜，是歷史達成2000安、200轟、400盜的10名球員之一，這榜單中摩根（Joe Morgan）、韓德森（Ricky Henderson）、莫里特（Paul Molitor）、阿洛馬（Roberto Alomar）、畢吉歐（Craig Biggio）都在日後進入名人堂。

關鍵字： 費城人羅林斯馬查多哈波
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