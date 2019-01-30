中職／哽咽說出卸下球員身份　彭政閔：感覺突然上來

▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟「恰恰」彭政閔30日宣布引退，拿出引退聲明念著，講到「我將卸下球員身份」之後不禁流下淚來，停頓15秒再哽咽繼續說，彭政閔說：「當下看到卸下球員身份這幾個字，感覺突然上來。」

彭政閔30日穿著為了引退記者會訂製的全套西裝，且是在29日北上才拿到，當主持人介紹出場時，他

坐下來之前先呼了一口氣，再從西裝內袋中，先說了「今天很緊張，大家好」，再拿出小抄聲明稿念著。

當他講完「也感謝球團的肯定幫我辦了這個重大的記者會，讓我親自跟大家說明自己球員生涯規劃」之後，語氣停頓一下。

隨後念出「今年球季結束後，我將卸下球員身份」，這一段話，再也忍不住情緒流淚，無法再講一下，現場充滿著離情依依的感人氣氣。

彭政閔停了15秒後，哽咽說出「往後日子我會繼續專研自己的專業，把自己所學奉獻給愛棒球的球員和球迷朋友，再次謝謝大家的支持與肯定。」

對於自己在記者會流下男兒淚、哽咽講話，彭政閔說：「聲明稿在家裡看了很多次，到這裡之後心情混亂，當下看到卸下球員身份這幾個字，感覺突然上來。」

彭政閔說：「或許打球真的比較簡單，都經歷30年了，突然卸下球員身份，內心會心裡不安，但自己準備好要努力向前。」

彭政閔聲明全文：

各位媒體球迷大家好，很抱歉讓你們等到今天，今天開這個記者會是要告訴大家自已球員規劃的方向，中華職棒走到今年將邁進30年，感謝洪董事長兄弟們成立了職棒，給予球員們舞台努力付出，也很榮幸自己能夠參與19年。

這19年職棒生涯中，有很多喜怒哀樂，在這過程中從剛進職棒，職棒最低潮時期和最豐盛的時期，這樣起伏多次的情況，經歷兩聯盟合併；和許多球隊易主，還有一個個隊友、朋友離開或引退，很慶幸也很幸運自己能夠打到現在。

在這19年裡很高興能夠認識這麼多記者朋友還有球迷朋友的支持與鼓勵，也很榮幸有大家的陪伴與肯定。

非常感謝中信兄弟給予我這個舞台，來展現我的專業和努力，也感謝球團的肯定幫我辦了這個重大的記者會，讓我親自跟大家說明自己球員生涯規劃，今年球季結束後，我將卸下球員身份，往後日子我會繼續專研自己的專業，把自己所學奉獻給愛棒球的球員和球迷朋友，再次謝謝大家的支持與肯定。