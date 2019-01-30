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年年有餘好運穿著來！　UA推出新春系列服裝

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▲▼UA新春服飾。（圖／UNDER ARMOUR提供）

▲UA新春服飾。（圖／UNDER ARMOUR提供）

體育中心／綜合報導

農曆春節倒數一週，長達9天的年假，相信不少民眾早已興奮地為家族旅遊做好計畫。穿新衣迎接新年是華人社會的傳統，為了讓民眾在新年期間穿著舒適又有型，運動品牌UNDER ARMOUR特別推出充滿東方色彩的新春系列服裝，搭配具有HOVR科技的全紅SLK EVO休閒慢跑鞋以及UA Pebble兒童跑鞋，讓全家在新年期間由內到外，從上到下都超有型！

▲▼UA新春服飾。（圖／UNDER ARMOUR提供）

▲UA新春服飾。（圖／UNDER ARMOUR提供）

過年期間四處趴趴走，輕鬆的運動風裝扮是不少人的選擇，不僅舒適又能展現朝氣。UA CNY新春系列服裝以紅色為主體，服裝上的錦鯉圖騰發想自吉祥話「年年有餘」，並以刺繡的方式呈現UNDER ARMOUR字樣，從設計到材質都展現出強烈的東方色彩，其中T恤左胸口象徵「鯉魚躍龍門」的設計，更是特別增添的小巧思；UA新春全系列涵蓋了成人與孩童的款式，從最裡層的短袖、長袖上衣、到外層的拉鍊外套，讓過年期間不論親子出遊、朋友聚會的時尚穿搭都能輕鬆搞定！

2018年夏天UNDER ARMOUR推出了搭載HOVR緩震系統的休閒慢跑鞋「UA HOVR SLK」，將零重力感延伸至運動場外，今革新推出第二代「UA HOVR SLK EVO運動休閒鞋」，外型更加簡約高雅，運用前衛的設計與HOVR的創新科技，穿上時能在運動與型格中間達到完美平衡。春節推出的全紅色款式運用不同的針織鑲面，為喜歡亮眼單色系的朋友提供了最佳選擇。同步，UNDER ARMOUR也為適合4-7歲的孩童提供了UA Pebble跑鞋，輕質的鞋面以及全掌Cushioned EVA中底有助於步伐輕盈有力，春節期間出門遊玩腳步能更輕鬆愉快！

▼UA HOVR SLK。（圖／UNDER ARMOUR提供）

▲▼UA新春服飾。（圖／UNDER ARMOUR提供）

關鍵字： UNDER ARMOUR
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