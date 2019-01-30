運動雲

> >

超級盃／同門師兄弟跑鋒對決　葛利：把我教的都忘了

ETtoday運動雲

▲▼ 公羊跑鋒葛利。（圖／達志影像／美聯社）

▲公羊跑鋒葛利。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

在今年超級盃賽場上，將有公羊的葛利（Todd Gurley）以及愛國者菜鳥米切爾(Sony Michel)兩位優秀跑鋒正面對決。事實上兩人私交不錯，還都來自擁有「跑鋒大學」美譽之稱的喬治亞大學。大學時期米切爾更經常接受葛利指導。不過葛利在賽前放話表示：「希望他把我教他的都忘記！」

「我記得他剛上的學的時候，他連轉身接球都不會，我必須把他教會。」葛利表示在超級盃開戰前的一個禮拜，他避免和米切爾聯繫，「希望我教他的他都做不出來，就像我開始指導他之前一樣。」

▲▼ 愛國者跑鋒米切爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 愛國者跑鋒米切爾。（圖／達志影像／美聯社）

而在私底下，現在24歲的葛利則是被23歲的米切爾稱作大哥，「我們能在場上對決真的很酷，更棒的是這次是超級盃。」葛利本季跑出1251碼收獲17達陣，另外還接球580碼貢獻4達陣，為相當全方位的進攻武器；米切爾在菜鳥球季則有931 碼6達陣。

兩隊地面進攻火力都相當充足，公羊有葛利和安德森(C.J. Anderson)，愛國者除了米切爾還有柏克海德（Rex Burkhead），以及跑接兼備的懷特(James White)。不過葛利在國聯冠軍戰僅有4次持球機會，讓人引發猜測他是否有傷在身，不過他堅決否認「我感覺很棒。」公羊總教練麥克維（Sean McVay）表示僅是戰術安排，「他在超級盃將扮演重要角色。」

關鍵字： 超級盃
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「完全沒剎車」高速直撞遊覽車！　路人全嚇傻...雙載騎士頭部重創

熱門新聞

中職／彭政閔淚灑預告退休記者會　逐字聲明稿

快訊／彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

林書豪拉桿打板秀滯空能力　自嘲和卡特並列最常被「打臉」

哈登買犯再次刷新想像　三分線向前「蛙跳」全場看傻

中職／再見了！歷經職棒興盛與谷底　恰恰親口道別

中職／父親要他決定不要後悔　彭政閔卻跟老婆說：後悔了

讀者回應

﻿

最新新聞

1超級盃布雷迪最強護衛軍

2NFL超級盃同門師兄弟跑鋒對決

3莊佳佳轉政務官　奧運戰友獻祝福

4三料MVP羅林斯回費城人任特助

5錢薇娟讚莊佳佳體育人驕傲

熱門新聞

1彭政閔淚灑記者會　逐字聲明稿

2彭政閔落淚說了　打完今年就退休

3豪哥秀滯空能力　自嘲最常被打臉

4哈登三分線向前「蛙跳」買犯

5再見了！歷經興衰　恰恰親口道別

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

彭政閔引退？兄弟與彭政閔 30日公布重大訊息

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

日本火力中樞　旅外最強香川真司

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366