超級盃／同門師兄弟跑鋒對決　葛利：把我教的都忘了

▲公羊跑鋒葛利。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

在今年超級盃賽場上，將有公羊的葛利（Todd Gurley）以及愛國者菜鳥米切爾(Sony Michel)兩位優秀跑鋒正面對決。事實上兩人私交不錯，還都來自擁有「跑鋒大學」美譽之稱的喬治亞大學。大學時期米切爾更經常接受葛利指導。不過葛利在賽前放話表示：「希望他把我教他的都忘記！」

「我記得他剛上的學的時候，他連轉身接球都不會，我必須把他教會。」葛利表示在超級盃開戰前的一個禮拜，他避免和米切爾聯繫，「希望我教他的他都做不出來，就像我開始指導他之前一樣。」

▲ 愛國者跑鋒米切爾。（圖／達志影像／美聯社）



而在私底下，現在24歲的葛利則是被23歲的米切爾稱作大哥，「我們能在場上對決真的很酷，更棒的是這次是超級盃。」葛利本季跑出1251碼收獲17達陣，另外還接球580碼貢獻4達陣，為相當全方位的進攻武器；米切爾在菜鳥球季則有931 碼6達陣。

兩隊地面進攻火力都相當充足，公羊有葛利和安德森(C.J. Anderson)，愛國者除了米切爾還有柏克海德（Rex Burkhead），以及跑接兼備的懷特(James White)。不過葛利在國聯冠軍戰僅有4次持球機會，讓人引發猜測他是否有傷在身，不過他堅決否認「我感覺很棒。」公羊總教練麥克維（Sean McVay）表示僅是戰術安排，「他在超級盃將扮演重要角色。」