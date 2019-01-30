哈登買犯再次刷新想像　三分線向前「蛙跳」全場看傻

▲哈登買犯能力刷新人們想像。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

火箭30日在主場迎來鵜鶘踢館，原先一度領先達15分，但卻遭到紐奧良軍團反撲最終以116比121落敗。但身為球隊一哥哈登(James Harden)可說使盡了所有招數來幫助球隊得分，其中在決勝節他使出拿手的「買犯」招式，不過這次可說完全創造了新境界，哈登直接在三分線上向前「蛙跳」成功獲得3罰機會，但也讓全場看傻眼。

眾所皆知哈登的武器庫裡，除了後撤三分以及突破上籃之外，最著名的就是它的製造犯規能力，這往往都會造成許多防守者很大困擾，因為「大鬍子」幾乎可說是完全碰不得，但若離他過遠他又能投射離太近又會直接遭到突破，如何防守哈登也成為各球員的難題。

James Harden gets fouled while shooting a 3 pic.twitter.com/3epiLzMpDD — The Render (@TheRenderNBA) 2019年1月30日

雖然現在也有許多球員會製造犯規，但哈登的買犯能力可說獨樹一幟，目前以場均11.9次罰球高居全聯盟龍頭，每場更能投進10.3球。

面對鵜鶘一戰，哈登的買犯能力再次刷新人們的想像，決勝節最到倒數6秒，當時火箭以4分落後，哈登為了拼下勝利，把球帶過半場後，在三分線上面對佛拉齊爾(Tim Frazier)防守完全沒有猶豫，直接朝他身上做「蛙跳」成功吸引裁判哨音並獲得3罰機會，不過雖然在主場，但現場球迷也幾乎看傻眼，網友也表示，「毀了NBA」、「哈登有幻術讓裁判瞎了？」

▲哈登是聯盟罰球王。（圖／路透）