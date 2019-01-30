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保羅受哈登自主訓練刺激　輸球後投籃特訓

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▲哈登G2打鐵，保羅領軍屠殺灰狼。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭保羅（右）、哈登（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭控球保羅（Chris Paul）於30日進行大腿拉傷復出後的第二場比賽，但火箭以116比121鵜鶘，這也讓保羅自覺不足，根據《休士頓紀事報》報導，保羅受哈登（James Harden）1月份加強訓練後的火燙表現感動，此役輸球後他與隊友塔克（PJ Tucker）也留在球場再加強訓練，他賽後坦言，他想做到更好，不想讓隊友失去節奏，他得更努力。

報導指出，保羅在輸球後，因想加強有氧訓練與投籃，便與隊友塔克留在球場加強練習，保羅賽後表示，「我得做到更好，確保不讓隊友們失去節奏，我得繼續努力。」

保羅於此役繳出10分、4籃板、9次助攻、4次抄截全面表現，效率值高達正11居全隊之冠。但他三分球5投中1，三分球命中率只有20%，同樣留下練球的塔克上場34分鐘只攻下9分，三分球投9中2，投籃命中率也只有25%。

報導指出保羅的加強練習其實深受哈登的自主訓練感動，哈登於1月份因保羅缺陣下，自行於賽前加練有氧訓練並與隊友進行一對一對抗，隨後哈登便在1月攻下610分的可怕表現，除了讓火箭拉出一波9勝6敗戰績外，他得分表現更超越喬丹單月創下的600分紀錄。

火箭在12月曾拉出一波5連勝，也一掃11月4連敗陰霾，但火箭輸給鵜鶘後仍繃緊神經，總教練丹東尼（Mike D'Antoni）在賽後表示，「沒有防守也沒有投籃手感，突然之間發現自己落後，要追就追不上了，不能有太多這樣的比賽。」後衛戈登（Eric Gordon）也表示，「我們得拿出爭冠企圖心，否則我們就無法打出那樣等級的球賽。」火箭目前以29勝21敗戰績排名西區第5。

▼保羅本季因大腿拉傷一度缺席17場比賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2018西區冠軍戰，火箭，保羅（Chris Paul）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 火箭保羅哈登NBA丹東尼
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