2019NBA全明星賽系列服裝　NBA Store Taiwan開賣

▲2019NBA明星賽球衣。（圖／NBA Store Taiwan提供）

體育中心／綜合報導

2019年NBA全明星賽將在美國時間2月15-17日於夏洛特舉行，NBA Store Taiwan推出一系列全明星賽服飾來提前為年度盛事暖場，包括由東區隊長詹姆斯(LeBron James)與西區隊長安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)分別領軍的2019年全明星賽當季款式，以及向90年代傳奇球星致敬的Mitchell & Ness明星賽復古球衣系列。

2019年NBA夏洛特全明星賽服飾延續去年黑白風格設計調性，但同時加入夏洛特於1991年首次舉辦全明星賽的元素，注入大量紅、藍、白色調來作搭配，球衣的側邊融入球隊形象-蜂巢星圖樣，球衣底部的球員條碼也向北卡羅來納州空軍致敬，採用同樣的軍用字體印刷。除了成人版的明星賽球衣外，NBA Store Taiwan並全台獨賣明星賽版青少年球衣，讓大人小朋友都可以挑選到最合適的版本。

▲明星賽復古球衣系列。（圖／NBA Store Taiwan提供）



讓球迷們搭上90年代的時光機，回味過去全明星賽的復古風貌，Mitchell & Ness 推出全新明星賽復古球衣系列，以 2003年Allen Iverson、1995年Penny Hardaway 和 1996年Scottie Pippen等90年代傳奇球星為題，打造一系列向傳奇致敬的服裝，採用鮮明漸層色彩呈現，球衣背面印有全版球員人像，球衣底部水洗標籤位置更附有明星賽日期彰顯紀念意義。

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