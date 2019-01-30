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德國創新製鞋基地打造　adidas推出農曆新年配色版本

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▲▼AM4全新CNY專屬配色。（圖／adidas提供）

▲AM4全新CNY專屬配色。（圖／adidas提供）

體育中心／綜合報導

為迎接農曆新年的到來，adidas推出全新AM4CNY專屬配色鞋款，更是首雙於台灣上市的AM4(adidas Made For)鞋款，由adidas位於德國的創新製鞋基地SpeedFactory特別製造而成。結合大量運動員科學數據，adidas利用頂尖的製鞋工藝、快速且自動化的數位製程打造鞋款，實驗性的革新概念，更讓SpeedFactory榮獲 2018 德國創新大獎（German Innovation Award）。

此款AM4CNY專屬配色版本，以農曆新年為設計概念，讓繽紛動感的流線，躍動於全黑的鞋面上，交織成農曆年節的舞獅及新春歡騰的煙火意象。在配置上與其他AM4城市系列鞋型相同，AM4CNY以獨特數位科技編織而成的鞋面，搭載adidas最具代表性的BOOST中底科技，並採用特殊融合技術讓兩者精準密合，鞋底內嵌Torsion防扭轉系統，在雙足起步與落地間，更能讓BOOST無縫緊貼著足底的彎曲與律動，並隨之彈性應變，為跑者帶來創新的舒適體驗。側邊具反光效果的支撐條，除了更加輕量貼合，也讓鞋款在夜跑時格外明亮搶眼。全新AM4CNY專屬配色鞋款，以傳統文化碰撞未來世代的數位科技，引領當今跑者開創嶄新氣象。

adidas AM4CNY專屬配色鞋款，將於2019年2月1日限定上市，台灣販售訊息請密切關注官方粉絲團

▼AM4全新CNY專屬配色。（圖／adidas提供）

▲▼AM4全新CNY專屬配色。（圖／adidas提供）

關鍵字： adidasAM4CNY農曆年配色
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