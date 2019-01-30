詹皇盼1日對戰快艇復出　若再缺戰將等到明星賽後

▲詹姆斯至已缺席17場比賽。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

自從聖誕大戰不慎造成腹股溝拉傷的詹姆斯(LeBron James)30日對戰七六人再度缺賽，這已經是他第17場缺席的比賽，並持續延長自身的缺戰紀錄，不過目前詹姆斯已經開始做投籃訓練，並有望在2月1日對戰快艇時復出，不過主帥華頓(Luke Walton)卻也表示不急著讓「詹皇」出賽。

詹姆斯原先對戰七六人一役有機會出賽，但最終湖人團隊為確保他能最健康的出賽，最終仍未出戰僅坐在場邊觀看。不過「詹皇」目前狀況似乎已經恢復的差不多，28日練球時還大秀驚人臂力，從後場底線直接將球丟進前場籃框，可見他的身體已經越來越好。

在今天「詹皇」也已經做了投籃訓練，甚至還參加一場影片會議，對此華頓表示，「詹姆斯狀況很好，他做了全面性的投籃訓練。我們先前沒讓詹姆斯參加影片會議，因為不想讓他感到緊張，而今天他在賽前的影片會議上，仍能做到任何事真的非常好。」

▲詹姆斯聖誕大戰不慎弄傷腹股溝。（圖／達志影像／美聯社）



目前詹姆斯相當有機會在2月1日面對快艇一戰復出，這也意味著接下來湖人的6場客場之旅「詹皇」也都會隨隊出征，但若對決快艇一役仍無法出賽，詹姆斯就有可能會等到明星賽後回歸，因為在缺賽期間他都不會隨隊前往客場。

為了龍體著想，儘管目前已經掉出西區第8的位置，華頓仍不急讓詹姆斯出賽，「現在我們不打算趕著讓他比賽。」談到詹姆斯訓練華頓表示，「我覺得詹姆斯很高興再次回到球場，因為已經休息很長時間了，即使是像投籃這種簡單的訓練，對他來說也相當有趣。」在詹姆斯缺賽期間，湖人僅拿下6勝11敗的戰績。

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）