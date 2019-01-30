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NIKE: ON AIR設計大賽　優勝者最終作品揭開神秘面紗

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▲▼ Nike: On Air設計大賽優勝者最終作品揭開神秘面紗。（圖／Nike提供）

▲ Nike: On Air設計大賽優勝者最終作品揭開神秘面紗。（圖／Nike提供）

體育中心／綜合報導

2018 年，Nike: On Air 設計大賽吸引了數千名參與者湧入上海、紐約、倫敦、巴黎、首爾和東京的Nike工作室。在那裡，參賽者以他們所在的地區為靈感暢想鞋類創意設計。五月份，從 18 名入圍者中決選出來的六位獲勝者（每個城市一名）受邀與Nike設計師和產品開發師合作將他們的狂想變為真正的產品。今日，Nike揭曉了獲勝者的最終作品。

“今年這些鞋款的很多創意是我以前沒有考慮到的，比如引入工具，鼓勵消費者自主組合模組，或者推動材料應用的界線，” Nike Air Max 資深創意總監 Dylan Raasch 說道，“這些概念證明了，在設計的道路上總有更新穎的方法。”

▲▼ Nike: On Air設計大賽優勝者最終作品揭開神秘面紗。（圖／Nike提供）

▲ike Air Max 97 SH Kaleidoscope(萬花筒)展現了茹秋石(Cash Lu)對漂浮在上海陸家嘴天空中雲朵的印象，加上水的瞬息萬變，或變化或消散，不斷形成新的形態。（圖／Nike提供）

▲▼ Nike: On Air設計大賽優勝者最終作品揭開神秘面紗。（圖／Nike提供）

▲Jasmine Lasode的Nike Air Max 97 London Summer of love 歌頌倫敦的夏日以及愛的記憶，這款鞋以她在倫敦櫻草花山度過的第一次約會為靈感。（圖／Nike提供）

▲▼ Nike: On Air設計大賽優勝者最終作品揭開神秘面紗。（圖／Nike提供）

▲ Gwang Shin的Nike Air Max 97 以他所在城市的霓虹燈牌為靈感，配以消光黑色鞋身、點綴充滿活力的配色，並參考國旗上的太極符號繪製輪廓。（圖／Nike提供）

▲▼ Nike: On Air設計大賽優勝者最終作品揭開神秘面紗。（圖／Nike提供）

▲ Gabrielle Serrano的Nike Air Max 98 La Mezcla 代表著紐約這座城市的多元族群的融合，它將多樣的民族、種族和文化背景融為一爐，突顯了紐約的與眾不同之處：人。（圖／Nike提供）

▲▼ Nike: On Air設計大賽優勝者最終作品揭開神秘面紗。（圖／Nike提供）

▲ Yuta Takuma的Nike Air Max 1 Tokyo Maze 呈現了東京地下令人眼花繚亂的五彩地鐵線路迷宮。壓花皮革代表著城市的混凝土地面，紅色泡泡致敬標誌性的東京塔建築。圖／Nike提供）

關鍵字： Nike
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