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亞足賽／藍武士闖決賽奪冠率100％　森保一至今繳10勝1平0敗

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▲▼ 亞洲盃4強賽,日本vs伊朗 。大迫勇也、原口元氣 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 亞洲盃4強賽,日本vs伊朗 。大迫勇也、原口元氣 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃決賽將在2月1日晚間10點（台灣時間）開打，由第五度闖進決賽的日本，對決首度闖進決賽的卡達，而這也是日本新主帥森保一去年世界盃後上任，面臨的首場大戰，剛接任時就喊出希望在亞洲盃奪冠，目標2022年東京奧運，如今只差最後一場。

▲▼ 亞洲盃4強賽,日本vs伊朗。南野拓實 。（圖／達志影像／美聯社）

森保一的帶球風格被視為頑強、哨音響起之前絕對不放棄，以及強大的耐心和拼勁，打出嚴密的組織，讓對手難以進攻，他接掌國家隊兵符之際，面臨本田圭佑、長谷部誠相繼退出，新生代藍武士崛起，還需要前輩柴崎岳、吉田麻也、大迫勇也、原口元氣帶領，小將堂安律、南野拓實、冨安健洋也都表現得相當亮眼。

森保一上任之後，日本國家隊至今共進行了11場比賽，繳出了10勝1平0敗的成績，包括5場熱身賽：3比0擊敗哥斯大黎加、3比0擊敗巴拿馬、4比3贏烏拉圭、1比1平委內瑞拉、4比0退吉爾吉斯，緊接著參與本屆亞洲盃小組賽。

▲▼ 亞洲盃4強賽,日本vs伊朗 。大迫勇也 。（圖／達志影像／美聯社）

小組賽以3比2逆轉勝土庫曼、1比0擊敗阿曼、2比1退烏茲別克，三戰全勝晉級，並在16強賽以1比0擊敗沙烏地阿拉伯、 8強賽1比0退越南、4強賽3比0攻破一路打上來都沒有失分的伊朗，森保一的藍武士至今還沒有一場敗仗。

被視為奪冠熱門的日本，賽前以「王座奪還」（重回冠軍寶座）的目標，是本屆唯一一支晉級4強的東亞球隊，過去四度闖進決賽都拿下冠軍，至今的奪冠率可說是100％，本屆第五度問鼎冠軍，對手將是大黑馬的卡達，卡達一路打上來一球未失，首度晉四強就殺到決賽，進攻火力驚人，雙方都要拼寫下傳奇。

▼日本主帥森保一。

▲▼ 亞洲盃8強賽,日本vs越南, 。日本主帥森保一（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃卡達阿聯日本森保一
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