公鹿也想搶AD　願意送出字母哥以外任何球員

▲公鹿願意送出字母哥以外任何球員來搶戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

由於戴維斯(Anthony Davis)表明不願續留鵜鶘並尋求交易，對於這名MVP等級的大前鋒多球隊都蠢蠢欲動想要搶人，除了一直以來都強烈追求的湖人之外，據NBA記者沃菲爾(Gery Woelfel)報導，公鹿現在也加入了戴維斯爭奪戰，並且願意送出除了安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)以外的任何球員來做籌碼。

公鹿今年打出相當強勢的一季，目前以36勝13敗的戰績位居聯盟第一，新教頭巴登霍澤(Mike Budenholzer)以「字母哥」為中心打造了相當強力的陣容，使他們有望成為東區新霸主，不過他們在東區最大的敵人就是暴龍，先前兩隊一再互相佔據前2名，倘若要穩固地位甚至衝擊總冠軍，他們勢必要作出調整。隨著戴維斯要求交易，密爾瓦基也打算孤注一擲來搶人，願意送出「字母哥」以外的任何球員。

▲字母哥有機會與戴維斯聯手？。（圖／達志影像／美聯社）



根據沃菲爾指出，公鹿將有可能送出米德爾頓(Khris Middleton)、布洛格登(Malcolm Brogdon)、布萊德索(Eric Bledsoe)這三名主力球員甚至一些替補，並加上選秀籤來換取戴維斯。假設這項交易成真，公鹿整體陣容將會變得沒有深度，但「字母哥」與「一眉哥」的連線也將成為一股新勢力。

目前戴維斯的動向已經成為外界關注焦點，儘管公鹿想得到他，但從帳面上來看，米德爾頓已經27歲，幾乎已經達到顛峰，雖然他有著全能身手，若放上檯面，對於未來要重建的鵜鶘而言可能較無吸引力。布洛格登則可能較為有交易競爭力，作為過去的最佳新秀，雖然他進攻效率相當高，還有一定防守能力，仍未達全明星等級，這也是鵜鶘考慮的因素，另外密爾瓦基為小市場球隊，戴維斯是傾向具有大量關注以及市場的球隊，這也成為公鹿要搶人的一大弱勢。

▲安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）